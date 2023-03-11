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Parimatch и санкции СНБО: справедливы ли ограничения – кто компенсирует бизнесу потери

Очень небольшая вероятность, что будут возвращать деньги закрывшимся букмекерским компаниям и их клиентам

сегодня, 20:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинскиеВ компании Parimatch уже отреагировали и, в свою очередь, обратились к президенту УкраиныЭксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Parimatch и санкции СНБО: справедливы ли ограничения – кто компенсирует бизнесу потери

Parimatch. Фото: из открытых источников

Букмекерский бизнес довольно прибыльный, но не настолько, как об этом говорят

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что президент в нынешней ситуации имеет полные основания накладывать санкции на любые компании.


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"Тем более, – поясняет он, – что они наложены не за хозяйственную деятельность, а за то, что они связаны с Россией — страной-агрессором. А это является преступлением против украинского народа".

По мнению эксперта, никто не будет возвращать деньги закрывшимся букмекерским компаниям и их клиентам. Если они разорвут связи с РФ (прекратят деятельность на ее территории, перерегистрируются на территории Украины) – лицензия будет. Но они не должны, акцентирует Александр Охрименко, зарабатывать в нашей стране – и платить налоги в стране-агрессоре.

"Букмекерский бизнес довольно прибыльный, – отмечет эксперт. – Но не настолько, как об этом говорят. В любом случае, теперь компании, которые этим занимаются, теперь задумаются, что им более выгодно: уйти с Украины и остаться в РФ или наоборот. Важно очистить нашу страну от бизнесов, даже предположительно связанных с россиянами".

Александр Охрименко считает, что соответствующей процесс будет проходить всё более активно.

"Журналисты нашли в общей сложность 60 компаний, который опосредованно связаны с Россией, – подчеркивает он. – Однозначно их надо убрать. Потому что они, так или иначе, финансируют войну РФ против Украины".

В нынешней ситуации определенные виды бизнеса просто недопустимы

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Важно понимать, что во время войны бизнес определенного вида, с моей точки зрения, должен быть приостановлен. И тут я комментирую как гражданин Украины, а не как глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Соответственно – разделяю позицию приостановки на время войны таких видов деятельности как букмекерские конторы, казино, всем, что связано с – в широком смысле – развлечениями. Надо понимать, что идет война, каждый день погибают наши граждане, мы боремся за независимость, за суверенитет, за территориальную целостность, за своих людей. И в этой ситуации определенные виды бизнеса просто недопустимы".

Руслан Соболь подчеркивает, что поддерживает любой вид бизнеса, который не противоречит действующему законодательству и моральному аспекту. Последнее, по его мнению, в нынешней ситуации не менее важно, чем первое.

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Источник: https://comments.ua/
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