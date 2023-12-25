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Папа Римский в рождественском послании упомянул об Украине: что сказал понтифик

Во время ежегодной речи по случаю Рождества Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Папа Римский Франциск неоднократно в своих речах упоминал о войне в Украине. Не исключением стало послание понтифика при обращении к верующим в день Рождества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Vatican News.

Папа Римский в рождественском послании упомянул об Украине: что сказал понтифик

Папа Римский Франциск произносит речь на Рождество. Фото: Vatican News

Папа Римский провозгласил речь с лоджии Святого Петра в Ватикане.

"С глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляю мира для Украины. Возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви", — сказал Папа Римский.

Во время выступления Франциска на площади перед лоджией Святого Петра собрались тысячи верующих, некоторые держали в руках украинские флаги.

Кроме Украины, Папа Римский также упомянул о других военных конфликтах в мире, в частности между Израилем и Палестиной, Арменией и Азербайджаном и напряженности в странах Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Папа Римский приедет в Украину. Согласно заявлениям украинского посла при Ватикане Андрея Юраша, визита понтифика можно ожидать после окончания войны в Украине. Юраш подчеркнул, что Папа Римский видит себя одним из ключевых игроков в решении гуманитарных вопросов в Украине, в частности, возвращения детей из российского плена.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который раскритиковал некоторые страны Запада из-за "игры" в помощь Украине. Понтифик считает, что некоторые страны не выполняют свои обязательства, из-за чего страдает украинский народ. По его словам, интересы некоторых людей связаны не только с войной, а с продажей оружия на международной арене.



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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2023-12/blagoslovennya-papy-dlya-narodiv-yaki-strazhdayut-vid-vijny.html
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