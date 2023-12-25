Папа Римский в рождественском послании упомянул об Украине: что сказал понтифик

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Slava Kot
Папа Римский Франциск неоднократно в своих речах упоминал о войне в Украине. Не исключением стало послание понтифика при обращении к верующим в день Рождества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Vatican News.
Папа Римский Франциск произносит речь на Рождество. Фото: Vatican News
Папа Римский провозгласил речь с лоджии Святого Петра в Ватикане.
Во время выступления Франциска на площади перед лоджией Святого Петра собрались тысячи верующих, некоторые держали в руках украинские флаги.
Кроме Украины, Папа Римский также упомянул о других военных конфликтах в мире, в частности между Израилем и Палестиной, Арменией и Азербайджаном и напряженности в странах Африки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Папа Римский приедет в Украину. Согласно заявлениям украинского посла при Ватикане Андрея Юраша, визита понтифика можно ожидать после окончания войны в Украине. Юраш подчеркнул, что Папа Римский видит себя одним из ключевых игроков в решении гуманитарных вопросов в Украине, в частности, возвращения детей из российского плена.
Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который раскритиковал некоторые страны Запада из-за "игры" в помощь Украине. Понтифик считает, что некоторые страны не выполняют свои обязательства, из-за чего страдает украинский народ. По его словам, интересы некоторых людей связаны не только с войной, а с продажей оружия на международной арене.
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