Папа Римский в рождественском послании упомянул об Украине: что сказал понтифик

Папа Римский Франциск неоднократно в своих речах упоминал о войне в Украине. Не исключением стало послание понтифика при обращении к верующим в день Рождества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Vatican News.



Папа Римский Франциск произносит речь на Рождество. Фото: Vatican News

Папа Римский провозгласил речь с лоджии Святого Петра в Ватикане.

"С глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляю мира для Украины. Возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви", — сказал Папа Римский.

Во время выступления Франциска на площади перед лоджией Святого Петра собрались тысячи верующих, некоторые держали в руках украинские флаги.

Кроме Украины, Папа Римский также упомянул о других военных конфликтах в мире, в частности между Израилем и Палестиной, Арменией и Азербайджаном и напряженности в странах Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Папа Римский приедет в Украину. Согласно заявлениям украинского посла при Ватикане Андрея Юраша, визита понтифика можно ожидать после окончания войны в Украине. Юраш подчеркнул, что Папа Римский видит себя одним из ключевых игроков в решении гуманитарных вопросов в Украине, в частности, возвращения детей из российского плена.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который раскритиковал некоторые страны Запада из-за "игры" в помощь Украине. Понтифик считает, что некоторые страны не выполняют свои обязательства, из-за чего страдает украинский народ. По его словам, интересы некоторых людей связаны не только с войной, а с продажей оружия на международной арене.