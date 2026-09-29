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Папа Лев обратился в Европу с намеком на Украину: от какой иллюзии призвал отказаться

Папа Римский выступил перед европейскими лидерами в Меце и призвал их идти на компромиссы ради окончания войн. Значительную часть речи понтифик посвятил войне в Украине, хотя напрямую её не назвал

29 сентября 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV призвал европейских лидеров проявлять смелость за столом переговоров и быть готовыми отказаться от части своих позиций ради достижения мира. Об этом понтифик заявил 28 сентября во французском Меце во время встречи с европейскими лидерами.

Папа Лев обратился в Европу с намеком на Украину: от какой иллюзии призвал отказаться

Папа Лев XIV. Фото: из открытых источников

Место для выступления было выбрано не случайно: Мец является родным городом Робера Шумана, одного из архитекторов европейской интеграции. Речь Лев XIV произнёс на французском языке. После выступления зал встретил понтифика овацией стоя.

"Война вернулась даже в Европу: новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит бесчисленные жизни гражданских", — заявил Папа.

Хотя Украина напрямую в речи не упоминалась, именно война на континенте стала одной из главных тем выступления. Лев XIV сослался на призыв папы Бенедикта XV 1917 года, прозвучавший в разгар Первой мировой войны.

"Нам нужно проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", — подчеркнул он. 

Какие именно позиции должны быть пересмотрены, понтифик не уточнил.

Одновременно Лев XIV предостерёг Европу от убеждения, что наращивание вооружений само по себе способно привести к миру. По его словам, необходимо спросить себя, действительно ли европейские страны ищут новые пути для достижения мира или лишь готовятся к конфликтам, которые считают неизбежными.

Понтифик также выступил за сохранение ключевых ценностей ЕС — верховенства права и равенства людей. Отдельно он призвал европейские страны интегрировать мигрантов и создавать легальные и безопасные пути миграции.

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Источник: https://www.reuters.com/world/pope-leo-urges-concessions-peace-ukraine-war-drags-2026-09-28/
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