Папа Лев обратился в Европу с намеком на Украину: от какой иллюзии призвал отказаться

Папа Римский Лев XIV призвал европейских лидеров проявлять смелость за столом переговоров и быть готовыми отказаться от части своих позиций ради достижения мира. Об этом понтифик заявил 28 сентября во французском Меце во время встречи с европейскими лидерами.

Папа Лев XIV. Фото: из открытых источников

Место для выступления было выбрано не случайно: Мец является родным городом Робера Шумана, одного из архитекторов европейской интеграции. Речь Лев XIV произнёс на французском языке. После выступления зал встретил понтифика овацией стоя.

"Война вернулась даже в Европу: новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит бесчисленные жизни гражданских", — заявил Папа.

Хотя Украина напрямую в речи не упоминалась, именно война на континенте стала одной из главных тем выступления. Лев XIV сослался на призыв папы Бенедикта XV 1917 года, прозвучавший в разгар Первой мировой войны.

"Нам нужно проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", — подчеркнул он.

Какие именно позиции должны быть пересмотрены, понтифик не уточнил.

Одновременно Лев XIV предостерёг Европу от убеждения, что наращивание вооружений само по себе способно привести к миру. По его словам, необходимо спросить себя, действительно ли европейские страны ищут новые пути для достижения мира или лишь готовятся к конфликтам, которые считают неизбежными.

Понтифик также выступил за сохранение ключевых ценностей ЕС — верховенства права и равенства людей. Отдельно он призвал европейские страны интегрировать мигрантов и создавать легальные и безопасные пути миграции.

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