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Папа Лев звернувся до Європи з натяком на Україну: від якої ілюзії закликав відмовитись

Папа Римський виступив перед європейськими лідерами у Меці та закликав їх йти на компроміси заради закінчення воєн. Значну частину промови понтифік присвятив війні в Україні, хоча її прямо не назвав

29 вересня 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Папа Римський Лев XIV закликав європейських лідерів виявляти сміливість за столом переговорів та бути готовими відмовитися від частини своїх позицій задля досягнення миру. Про це понтифік заявив 28 вересня у французькому Меці під час зустрічі із європейськими лідерами.

Папа Лев звернувся до Європи з натяком на Україну: від якої ілюзії закликав відмовитись

Папа Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Місце для виступу було обрано невипадково: Мец є рідним містом Робера Шумана, одного з архітекторів європейської інтеграції. Мова Лев XIV промовив французькою. Після виступу зала зустріла понтифіка овацією стоячи.

"Війна повернулася навіть до Європи: нова безглузда бійня, яка щодня забирає незліченні життя цивільних", — заявив Папа.

Хоча Україна прямо в мові не згадувалась, саме війна на континенті стала однією з головних тем виступу. Лев XIV послався на заклик папи Бенедикта XV 1917 року, який пролунав у розпал Першої світової війни.

"Нам потрібно виявляти мужність у переговорах і бути готовими відмовитися від деяких позицій заради найвищого блага світу", — наголосив він.

Які саме позиції мають бути переглянуті, понтифік не уточнив.

Одночасно Лев XIV застеріг Європу від переконання, що нарощування озброєнь саме собою здатне призвести до миру. За його словами, необхідно запитати себе, чи справді європейські країни шукають нові шляхи для досягнення миру, чи лише готуються до конфліктів, які вважають неминучими.

Понтифік також виступив за збереження ключових цінностей ЄС – верховенства права та рівності людей. Окремо він закликав європейські країни інтегрувати мігрантів та створювати легальні та безпечні шляхи міграції.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/pope-leo-urges-concessions-peace-ukraine-war-drags-2026-09-28/
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