Папа и мама били по очереди: в Одессе на видео попало издевательства над ребенком

В городе Одесса молодые родители чуть не прибили своего крошечного мальчика, так били и воспитывали его кулаками. Сначала агрессивный папа, потом разъяренная мама. Маленькому еще даже два годика не исполнилось. Кто-то снял эту сцену семейного насилия на видео и разместил в Интернете. Информирует об этом Telegram канал Одесса сейчас.

Сеть шокировало такое воспитание ребенка (фото из открытых источников)

Происшествие имело место в жилом массиве "Радужный" 4 сентября. Кроху дергал за ручки и бил "любящий" отец. Еще визжал на него на целый дом. Родители с сыном зашли в лифт и там бить маленького начала молодая мама. Как ей рука поднялась на маленького шалуна.

После того как видеоролик, на котором мама и папа бьют ребенка, обнародовали медиа, прошла новость, что на сцену жестокого обращения с мальчиком откликнулись чиновники. Они занимаются защитой несовершеннолетних. Их работники уже проводят расследование скандального инцидента. Кроме того, поступило заявление и в одесскую полицию по результатам жестокого обращения с ребенком.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что в Одессе, в детской комнате ресторана на трехлетнего ребенка упали стеклянные двери. В городе Одесса, в ресторане "Море", чуть не погиб трехлетний малыш. На маленького отдыхающего рухнули стеклянные двери. Произошло это в детской комнате отдыха заведения. Хорошо, что все закончилось только испугом, никто, к счастью, не погиб. Трехлетний малыш, которого взрослые возможно впервые взяли с собой в ресторан, очень испугался. Ведь двери, которые едва его покалечили, были стеклянные и тяжелые. В этой неприятной ситуации работники ресторана обвинили маленького посетителя. Медики тоже стали на их сторону.





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