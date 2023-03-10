Папа Франциск рассказал, кто заинтересован в продолжении войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Полномасштабная война в Украине, которая продолжается больше года, якобы обусловлена интересами нескольких "империй", а не только Российской. Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Папа Франциск. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
При этом Франциск не уточнил, какие страны, кроме России, он считает "империями."
По его мнению, война начиналась постепенно, "и теперь никто не может сказать, что это не глобально".
Он также упомянул интересы военной промышленности. "Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", — рассказал понтифик.
Франциск выразил готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру, назвав его "культурным человеком".
Франциск, которому 86 лет и который отмечает 10-ю годовщину своего избрания 13 марта, также заявил, что уйдет в отставку, если слишком устанет и потеряет способность управлять Римско-католической церковью.
Его предшественник Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря в возрасте 95 лет, стал первым понтификом, ушедшим в отставку примерно за 600 лет, когда он ушел в отставку в 2013 году.
На вопрос, что побудит его принять такое же решение, Франциск ответил: "Усталость, которая не позволяет вам ясно видеть вещи. Недостаток ясности, умение оценивать ситуации".
Напомним, папа Франциск с февраля 2022 года постоянно говорит о войне в Украине, редко упоминая Россию. Папе Франциску после его скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости