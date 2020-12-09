Панды любят конский навоз: раскрыт грязный секрет бамбуковых медведей - почему

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Дмитрий Симоненко
А вы знали, что кроме бамбука панды фанатеют от навоза? На природе эти милые животные ищут конский навоз и вываливаются в нем. Естественно, ученые задались вопросом, с какой целью они это делают.
Известный факт, что в природе панды живут исключительно в Китае. Черно-белые панды обитают в провинции Сычуань, а кремово-коричневые — в провинции Шэньси. Иногда тут выпадает снег и бывает довольно прохладно.
Именно во время похолодания, едва ли температура воздуха опускалась ниже 15°С, животные начинали искать конный навоз, а затем вываливаться в нем, тщательно вымазывая им шкуру.
Поэтому ученые обратили внимание на навоз, изучив его состав. Они пришли к выводу, что в нем, содержится вещество под названием бета-кариофиллен, которое при нанесении на кожу или мех делает его невосприимчивым к холодам. Его молекулы блокируют работу рецепторов, которые отвечают за реакцию кожи на низкие температуры. Зоологи сделали выводы, что конский навоз является способом согревания для панд, а значит и выживания.
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