Ко Дню домашних любимцев украинские военные опубликовали фото животных с передовой - они невероятно милые

Сегодня во всем мире отмечают День домашних любимцев. Украинские военные решили показать кошек и собак, которые живут с защитниками на передовой. Воины рассказывают, что часть животных приходят на позиции к украинским военнослужащим после того, как оказались кинутыми предыдущими хозяевами. Животные здесь получают первую медицинскую помощь, а также поддержку и уют. А вместе с тем и новую семью, которая уже не предает. По словам представителей ВСУ, на все ротации любимцев забирают на места несения службы и обратно, или не едут, пока не убеждаются, что кот или собака устроены в хорошие руки. А есть и такие, кто покинул аннексированный Крым вместе с "собратьями", пройдя через Керченский пролив под угрозами россиян.

Основная часть животных — беспородные. Но бывают случаи, когда к военным приходят и породистые животные. Так, например, к одному из подразделений морпехов прибился курцхаар, другие на полигоне нашли беременную таксу, которая уже на передовой родила щенков.

Морпех и курцхаар по имени Братан. Собаку нашли на передовой вблизи Павлополя.





Пуля и ее щенок, которая везде следует за военными.





Михаил — автолюбитель. Очень любит путешествовать военным транспортом. А также, уважает здоровый образ жизни.





Кот Баловень так любит своих "собратьев", что угощает мышами.





Дворняга Евро выходила с моряками из аннексированного Крыма.





Такса Зяба на передовой родила щенка. Ему сейчас ищут семью.

Ранее "Комментарии" опубликовали двадцать невероятно душевных фото собаки и совенок, которых связывает крепкая дружба.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!