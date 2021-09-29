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Пальцы дьявола: во Львовской области нашли редкосного гриба (ФОТО)

Местные говорят, что таких грибов там растет много

29 сентября 2021, 22:05
Автор:

Лиля Воробьева

На Львовщине найден редкий и ядовитый гриб. Стало известно, что он, напоминающий внешне морскую звезду, занесен в Красную книгу. Об этом сообщают в Facebook-группе "Моя Старосамборщина".

Пальцы дьявола: во Львовской области нашли редкосного гриба (ФОТО)

Гриб Квитохвестник Арчера нашли во Львовской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что странный гриб был замечен во время фестиваля, который проходил на Львовщине.

"На подготовке к фестивалю на "Мшанецких колыбах" был найден редкий и очень интересный гриб Квитохвестник Арчера. Гриб занесен в Красную книгу и встречается в Западной Украине", говорится в сообщении пользовательницы сети.

В комментариях под фото пользователи социальной сети начали активно рассказывать об этом грибе. Люди говорят, что в этих краях он встречается часто.

"Изюминки Закарпатья: дьявольский гриб — похож на морскую звезду, но воняет, как дохлый пес", "Этот гриб называется пальцы дьявола, еще такой гриб растет в Чехии, мы находили", "Так когда-то был редкость, потому что родина этого гриба — Австралия . Гриб с большой скоростью захватывает территорию украинских лесов, кстати, этот гриб уже исключен из ЧКУ",- пишут участники сообщества.

Пальцы дьявола: во Львовской области нашли редкосного гриба (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области женщина нашла гигантский гриб . В Ровенской области местная жительница Светлана Наумчук нашла в лесу огромный белый гриб. Гигант весил 1,8 килограмма. Стало известно, что такой красавец вырос на Березновщине. В сообщении сообщают, что проживающая на Ровенщине Светлана Наумчук выложила в сеть фото этой находки. В комментариях под фото пользователи социальной сети очень активно обсуждали фото гриба. Кто-то из пользователей искренне порадовался женщине и ее трофею, написав, что даже не знали, что грибы таких размеров могут существовать в природе.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/399306933457988/posts/4378458965542745/
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