Отсутствие российских ракетоносителей в Черном море: успехи Украины на морском фронте

Благодаря эффективным действиям украинских морских беспилотников, в последние две недели российский флот не осмеливается выходить на дежурство в акватории Черного моря.Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, во время телемарафона.

Две недели вражеские ракетоносители не выходили на дежурство в Черное море

"В нашей зоне ответственности мы наблюдаем что, действительно, выходов кораблей на боевое дежурство фактически не фиксируется. Они обеспечивают охрану и оборону своего пукнту базирования вблизи Новороссийска. По состоянию на сейчас, по нашим данным, в акватории Черного моря один такой патрулирующий корабль. В акватории Азовского — тоже один. Они контролируют гражданское судоходство через Керчь-Еникальский пролив. Ракетоносители находятся в пунктах базирования с 19 февраля и не выходили на дежурство", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что в ответ противник усилил разведывательную активность, целясь выявить украинские ПВО. Ракеты типа Х-31П, используемые российскими силами, предназначены для обнаружения и уничтожения радиолокационных станций и систем ПВО.

В текущей ситуации акцент врага на применении противорадиолокационных ракет свидетельствует об изменении тактики и попытках адаптации к успешным действиям украинских сил

Ранее “Комментарии” писали, что российские войска испытывают трудности с планированием операций, связанных со штурмом украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.