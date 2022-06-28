Отставной генерал ВСУ Кривонос рассказал, почему увиливает от фронта: «чтобы не стать конкурентом Зеленскому»

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире UMN во время интервью с журналистами Алексеем Бобровниковым и Николаем Фельдманом впервые публично признал, что он не имеет никакого отношения к ВСУ.

Сергей Кривонос, фото из открытых источников

"Официально нет (не привлечён в ВСУ, — ред). Зеленский запретил мне служить", — сказал Кривонос отвечая на прямой вопрос, служит ли он в Вооруженных силах.

Вопрос журналиста был кстати, потому что в своих многочисленных интервью Кривонос называет себя не иначе, как "генерал ВСУ" и всегда умалчивает тот факт, что был уволен из рядов Вооружённых сил Украины ещё в 2021 году по собственному рапорту.

Кривонос на все эфиры одевает военную форму, хоть в его случае, это не больше, чем маскарад. Дальше, отвечая на вопрос, почему же он не служит, почему не идёт на передовую имея за плечами какой-никакой, но опыт, Кривонос выдал самое абсурдное из возможных оправданий.

"Мои документы были на руках и пошли на первых лиц вооруженных сил. Я задал вопрос прямо, почему нет , — потому что лично запретил президент, рассматривая меня как будущего конкурента на будущих выборах", — сказал Кривонос.

Прикрываться мнимой конкуренцией с президентом мог додуматься разве, что очень бездарный вояка. А сам Зеленский навряд ли сейчас вспомнит, кто такой вообще этот Кривонос.

Добавим, что в 2019 году Кривонос действительно баллотировался в президенты. Он был подсадной уткой Порошенко, в пользу которого потом снял свою кандидатуру. Это, правда, мало чем помогло "гетьману", но слава "кандидата в президенты" Кривоносу до сих пор, видимо, не даёт покоя.

Кроме прочего, в интервью UMN он ещё рассказал, что якобы оборонял Жулянский аэропорт, который на самом деле даже не был атакован российскими войсками. Напротив, по данным политических телеграмм-каналов, по инициативе Кривоноса взлётную полосу аэропорта Жуляны залили смазочными материалами, чем привели ее в негодность. То есть украинские самолеты в Киеве на тот момент не имели возможности взлёта.

Впрочем, как писали ранее "Комментарии", Кривонос систематически дискредитирует украинскую армию не только своими действиями, но и заявлениями. При этом, в личных беседах с окружением, Кривонос пытается создать видимость близости своих отношений с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, называет последнего исключительно небрежно, по имени: "Валера тупит", "Валера сказал, что я был прав…".