logo

BTC/USD

38832.20

ETH/USD

2741.36

LTC/USD

110.56

USD/UAH

30.00

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии

Украинский военнослужащий дает комментарии российским СМИ о боеспособности ВСУ

сегодня, 13:50
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Уволившийся из рядов украинской армии в июне 2021 года эксгенерал ВСУ Сергей Кривонос после завершения службы стал политическим экспертом. Его публичная риторика при этом дискредитирует украинских военных. Кривонос превратился фактически в главного спикера российских СМИ. Об этом свидетельствует анализ медиа страны-агрессора, пишет Голос.

СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии

Сергей Кривонос, фото Facebook

Так, эксвоенный системно делает заявления об ВСУ, в частности, о якобы "небоеспособности украинской армии", о якобы ее "малой численности" и даже рассказывает о том, "Россия может присоединить к себе Украину" за очень короткий промежуток времени, потому что якобы "эшелон российских вертолетов способен установить контроль над взлетными полосами украинских аэропортов", легко обойдя наши системы противовоздушной обороны.

СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии - фото 2

В новости "Московского комсомольца" Кривонос, например, заявляет о том, что якобы "боеспособность украинской армии осталась только на бумаге". И дальше эти тезисы с удовольствием распространяет сайт пророссийского блоггера "Шарий.нет".


СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии - фото 3


СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии - фото 4

На страницах российского Life.ru, Кривонос рассказывает о подрыве доверия военных к власти и ретранслирует неправдивые тезисы об обмане военных.

СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии - фото 5

Таких заявлений и интервью за последние несколько месяцев Кривонос дал множество, а некоторые из них посвятил вопросу территориальной обороны. Соответствующий закон Украины, как и сам процесс набора в ТРО, уволенный военный критикует на системной основе, в частности, и на сайтах аффилированных в СМИ из "группы Медведчука".

СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии - фото 6

Как известно, Кривонос ранее лоббировал свой вариант законопроекта о терробороне, но тот не нашел поддержки в Верховной Раде. Поэтому сейчас своими заявлениями он ставит под сомнение буквально все, что происходит во исполнение президентского закона о ТРО, что, безусловно, можно считать попыткой подрыва доверия людей к вновь созданным органам.

Напомним, Кривонос считается соратником эксголовнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По данным СМИ, именно Хомчак вроде бы пытается продвинуть его на должность Командующего СТО, используя для этого свои связи и должность в СНБО.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://golos.ua/amp/news/byvshyj-general-vsu-kryvonos-stal-glavnym-spykerom-rossyjskyh-smy-po-dyskredytatsyy-armyy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!