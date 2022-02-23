СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии

Уволившийся из рядов украинской армии в июне 2021 года эксгенерал ВСУ Сергей Кривонос после завершения службы стал политическим экспертом. Его публичная риторика при этом дискредитирует украинских военных. Кривонос превратился фактически в главного спикера российских СМИ. Об этом свидетельствует анализ медиа страны-агрессора, пишет Голос.

Так, эксвоенный системно делает заявления об ВСУ, в частности, о якобы "небоеспособности украинской армии", о якобы ее "малой численности" и даже рассказывает о том, "Россия может присоединить к себе Украину" за очень короткий промежуток времени, потому что якобы "эшелон российских вертолетов способен установить контроль над взлетными полосами украинских аэропортов", легко обойдя наши системы противовоздушной обороны.

В новости "Московского комсомольца" Кривонос, например, заявляет о том, что якобы "боеспособность украинской армии осталась только на бумаге". И дальше эти тезисы с удовольствием распространяет сайт пророссийского блоггера "Шарий.нет".