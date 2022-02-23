СМИ сообщают, что бывший генерал ВСУ Кривонос стал главным спикером по дискредитации украинской армии

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Станислав Молчанов
Уволившийся из рядов украинской армии в июне 2021 года эксгенерал ВСУ Сергей Кривонос после завершения службы стал политическим экспертом. Его публичная риторика при этом дискредитирует украинских военных. Кривонос превратился фактически в главного спикера российских СМИ. Об этом свидетельствует анализ медиа страны-агрессора, пишет Голос.
Сергей Кривонос, фото Facebook
Так, эксвоенный системно делает заявления об ВСУ, в частности, о якобы "небоеспособности украинской армии", о якобы ее "малой численности" и даже рассказывает о том, "Россия может присоединить к себе Украину" за очень короткий промежуток времени, потому что якобы "эшелон российских вертолетов способен установить контроль над взлетными полосами украинских аэропортов", легко обойдя наши системы противовоздушной обороны.
В новости "Московского комсомольца" Кривонос, например, заявляет о том, что якобы "боеспособность украинской армии осталась только на бумаге". И дальше эти тезисы с удовольствием распространяет сайт пророссийского блоггера "Шарий.нет".
На страницах российского Life.ru, Кривонос рассказывает о подрыве доверия военных к власти и ретранслирует неправдивые тезисы об обмане военных.
Таких заявлений и интервью за последние несколько месяцев Кривонос дал множество, а некоторые из них посвятил вопросу территориальной обороны. Соответствующий закон Украины, как и сам процесс набора в ТРО, уволенный военный критикует на системной основе, в частности, и на сайтах аффилированных в СМИ из "группы Медведчука".
Как известно, Кривонос ранее лоббировал свой вариант законопроекта о терробороне, но тот не нашел поддержки в Верховной Раде. Поэтому сейчас своими заявлениями он ставит под сомнение буквально все, что происходит во исполнение президентского закона о ТРО, что, безусловно, можно считать попыткой подрыва доверия людей к вновь созданным органам.
Напомним, Кривонос считается соратником эксголовнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По данным СМИ, именно Хомчак вроде бы пытается продвинуть его на должность Командующего СТО, используя для этого свои связи и должность в СНБО.
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