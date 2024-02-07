Отставки Залужного может и не быть: Данилов снял интригу в заявлении Зеленского о замене главкома

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Кравцев Сергей
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он размышляет над заменой Главнокомандующего ВСУ. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона чиновник заявил, что аппарат СНБО работает с документами, а не с догадками, поэтому комментировать будет только в случае их наличия. Данилов добавил, что президент ответил на вопрос о возможном увольнении Валерия Залужного лишь из-за любопытства со стороны журналистов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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