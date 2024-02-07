Отставки Залужного может и не быть: Данилов снял интригу в заявлении Зеленского о замене главкома

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он размышляет над заменой Главнокомандующего ВСУ. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона чиновник заявил, что аппарат СНБО работает с документами, а не с догадками, поэтому комментировать будет только в случае их наличия. Данилов добавил, что президент ответил на вопрос о возможном увольнении Валерия Залужного лишь из-за любопытства со стороны журналистов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Да, он думает, есть процесс, этот процесс является постоянным. Имейте в виду, что вечного ничего нет. Нет вечного президента, нет вечного главы наших Вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или другой, или три, четыре, пять, как президент сейчас думает, будут изменены. Ничего не произойдет сразу. Какие будут потом последствия? Давайте будем смотреть, давайте будем анализировать. Мы живем в нашей стране, мы должны быть ответственными за все процессы, которые у нас происходят", — высказался секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



