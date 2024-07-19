Отсрочка от мобилизации: зачем женщина устроила самоподожог

Как передает портал "Комментарии", в сети активно обсуждают инцидент, когда женщина подожгла себя, потому что ее мужу не дали отсрочку от мобилизации. Однако полиция эту версию опровергла. Женщина подожгла себя под зданием суда. Инцидент произошел в поселке Рокитное в Киевской области.

На Киевщине женщина подожгла себя перед зданием суда. Фото: из открытых источников

В пабликах, где появилось жуткое видео, говорится, что 35-летняя женщина облилась горючим веществом и подожгла себя якобы из-за того, что ее мужу отказали в отсрочке от мобилизации.

На кадрах видно, как один из работников выбегает из здания с огнетушителем и сразу начинает гасить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

Позже в полиции Киевской области прокомментировали инцидент. По информации от правоохранителей, ни о какой отсрочке речь не идет. Женщина с мужчиной решали вопрос в судебном порядке по поводу прав на ребенка.

Следователи полиции Киевщины по факту доведения до самоубийства начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

"По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу", – добавили правоохранители.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине, 18 мая 2024 года, вступил в силу новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных нововведений, позволяющих освободить от мобилизации мужчин и женщин, имеющих под своим попечением трех и более детей до восемнадцати лет, а также лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью.

Одной из ключевых инноваций является запуск государственного реестра "Оберег", автоматизирующий процесс определения права на отсрочку. Этот реестр взаимодействует с другими базами данных, обеспечивая оперативное и безошибочное выявление лиц, имеющих право на отсрочку.

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