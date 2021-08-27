Оторванные губы и гематома мозга: в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток

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Лиля Воробьева
Работники областного детского медицинского учреждения, в городе Черкассы делают все возможное, чтобы вернуть к жизни семилетнего мальчика со следами бесчеловечных пыток. У ребенка изуродованное лицо и оторвано часть полового органа. Об этом сообщает депутат Черкасского областного совета Олег Петренко.
Ребенок в очень тяжелом состоянии (фото из открытых источников)
Маленького горожанина нашли на частной территории рядом с городским парком, где жители города часто приходят на прогулки с детьми.
Петренко сообщил, что врачи делают все от них зависящее, но в искалеченного мальчика мало шансов на жизнь — он в критическом состоянии.
Врачи обнаружили у пострадавшего гематому головного мозга. Кроме того, кто-то отгрыз ребенку губы и разорвал уши. Не укладывается в голове, но в маленькое тельце кто-то тушил сигареты, потому заметны следы ожогов.
Предполагают, что маленький житель Черкасс пролежал во дворе возле парка несколько дней, не приходя в сознание.
Обо всем остальном Олег Петренко не распространяется.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли.
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