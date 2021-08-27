Оторванные губы и гематома мозга: в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток

Работники областного детского медицинского учреждения, в городе Черкассы делают все возможное, чтобы вернуть к жизни семилетнего мальчика со следами бесчеловечных пыток. У ребенка изуродованное лицо и оторвано часть полового органа. Об этом сообщает депутат Черкасского областного совета Олег Петренко.

Ребенок в очень тяжелом состоянии (фото из открытых источников)

Маленького горожанина нашли на частной территории рядом с городским парком, где жители города часто приходят на прогулки с детьми.

Петренко сообщил, что врачи делают все от них зависящее, но в искалеченного мальчика мало шансов на жизнь — он в критическом состоянии.

Врачи обнаружили у пострадавшего гематому головного мозга. Кроме того, кто-то отгрыз ребенку губы и разорвал уши. Не укладывается в голове, но в маленькое тельце кто-то тушил сигареты, потому заметны следы ожогов.

Предполагают, что маленький житель Черкасс пролежал во дворе возле парка несколько дней, не приходя в сознание.

"Неподалеку во дворе, где нашли пострадавшего, живут" проблемные "дед и бабушка, в которых еще не так давно изъяли 15 среднеазиатских овчарок (алабаев). После чего старые снова завели много собак ", — отметил черкасский депутат.

Обо всем остальном Олег Петренко не распространяется.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка — ноль. Родители к ребенку не приходили ", — прокомментировал случившееся главный врач Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли.

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