Отопительный сезон близко: о чем говорит заявление Витренко – как Украине пережить зиму

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил в интервью Gardian, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия. Температура в помещениях, по его словам, будет составлять 17-18°C (примерно на четыре градуса ниже нормы), он посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой и не исключил, что россия может нанести удар по газовой инфраструктуре Украины и еще больше сократить поставки в Европу. Эксперты проанализировали эти предостережения для издания "Комментарии".

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

18 градусов не является критической температурой. Гораздо хуже, если будет в районе 14-15

Главу Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игоря Черкашина удивляет, что руководство Нафтогаза берет на себя функцию предсказателей погоды.

"Вместо того, чтобы пугать холодной зимой, нужно говорить о новом режиме теплообеспечения многоквартирных домов с центральным отоплением, – уверен эксперт. – Также следует признать, что в условиях провала государственной программы увеличения добычи газа в Украине, мы имеем определенный дефицит. Эту проблему предлагается решать за счет уменьшения температуры в домах. При этом премии и заоблачные оклады, которые получены работниками и руководителями Нафтогаза, возвращать никто не собирается. И к ответственности за провал программы увеличения добычи никто не будет привлечен. Поэтому, уважаемые граждане, отвыкайте от 22 градусов в квартирах – и привыкайте к 18".

На самом деле, отмечает Игорь Черкашин, 18 градусов не является критической температурой. Гораздо хуже, если будет в районе 14-15. Тогда, в условиях отсутствия в многоквартирных домах вентиляции, создаются самые благоприятные условия повышенной влажности и температуры для образования грибка и плесени. И как следствие – рост простудных и астматических заболеваний.

"Второй акцент – предположения о возможном разрушении газовой инфраструктуры за счет ударов агрессора. Но, на мой взгляд, самый большой риск имеют объекты централизованной генерации тепла и электрики. Именно поэтому в городах должны быть подготовлены объекты-ковчеги с автономным теплоснабжением и электрогенерацией. Скорее всего, на базе общественных зданий с возможностью размещения большого количества людей", – говорит эксперт.

Отдельно он обращает внимание, что советы про одеяла конечно полезны, но было бы гораздо полезней проводить работу с оптимизации потребления тепловой энергии в многоквартирных домах.

"Сколько домов проверено на работоспособность индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), промыты ли внутридомовые системы теплоснабжения? Сбалансировано ли распределение тепла? Ведь если система разбалансирована, то вместо вполне допустимых 18 градусов во всем доме – будет 14-15 в ряде квартир. А это уже проблема, – подчеркивает Игорь Черкашин. – Как подготовлена системы теплоснабжения к аварийному сливу теплоносителя, если произойдет разрушение генерации в серьезные морозы? Иначе система просто разморозится. Что при этом будет с подачей воды и сливом канализации? Ну, а основной вопрос, куда будут эвакуироваться люди из пострадавших домов? Одеялами их не спасут...".

Учитывая рекордный уровень цен на импортный газ, единственный выход – это резкое сокращение потребления газа зимой

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква уверен, что времени для проведения мер по энергосбережению практически не осталось.

"Так что, – поясняет он, – учитывая рекордный уровень цен на импортный газ, единственный выход – это резкое сокращение потребления газа зимой".

Тут надо выдержать тонкий баланс, акцентирует Денис Саква. Чтобы снижение температуры в помещениях не привели к резкому росту спроса на электроэнергию, который приведет к росту генерации из газа.

"Но то, что правительство начало компанию эквивалентную "прикрути" в 2018 — это правильное решение. Намного хуже ситуация в городах с поврежденной системой центрального отопления. Без отопления в дома невозможно будет подавать не только тепло, но и воду, во избежание замерзания труб", – констатирует эксперт.

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