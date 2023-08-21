Отношения с Израилем накаляются: Украина может не пустить хасидов в Умань

Официальный Киев призывает власти Израиля немедленно пересмотреть отношение к гражданам Украины, которые прибывают в страну. Те трудности, которые возникают у украинцев при пересечении границы Израиля посол Украины в этом государстве Евгений Корнийчук назвал унижением. Если ситуацию не будет пересмотрена и она не улучшится уже в самое ближайшее время – Украина оставляет за собой право принять зеркальные меры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле.

Украина может не пустить хасидов в Умань. Фото из открытых источников

Украинский посол в Израиле напрямую адресовал свое обращение к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, призвав того провести анализ и вмешаться в ситуацию поспособствовав тому, чтобы отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль изменилось в лучшую сторону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", — подчеркнул украинский дипломат.

Он также допустил, что, если со стороны Израиля не будут сделаны шаги на встречу Украине, правительство может пойти на тот шаг, что выдать запрет на въезд израильтян в Умань, где каждый год хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год.

Евгений Корнийчук заявил, что сейчас многое зависит от позиции и решения премьер-министра Нетаньяху.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль, который продолжает отказываться помогать Украине оружием, еще и укрепляет отношения с Россией, что вызвало резкую реакцию украинского посольства. О чем говорит происходящее? Как украино-израильские отношения могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



