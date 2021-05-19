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Отношение украинцев к событиям Майдана: чем обеспокоены аналитики

Эксперты проанализировали отношение украинцев к событиям Майдана 2014 года в восьми регионах Украины

сегодня, 13:01
Автор:

Наталья Некрасова

Отношение граждан на юге и востоке Украины к Революции Достоинства вызывает у аналитиков большую обеспокоенность, чем реагирование на пропаганду Кремля на тему декоммунизации и украинизации. Об этом говорится в материале аналитика Фонда "Демократические инициативы", соавтора отчета, подготовленного "Детектор медиа", Петра Бурковского.

Отношение украинцев к событиям Майдана: чем обеспокоены аналитики

Протесты на Майдане в 2014 году. Фото из открытых источников

Эксперты изучили общественное мнение относительно событий Майдана 2014 года в восьми регионах Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В шести регионах большинство жителей считают события Майдана "государственным переворотом". Такого мнения 47% респондентов в Днепропетровской области и 82% — в Донецкой. Только в Николаевской области большинство опрошенных против такого определения событий — 51%, за — 41%. В Херсонской области мнения разделились пополам.

Эксперты сравнили эти данные с результатами ответов на тезис РФ о протестах в Беларуси. С российским нарративом, что это "попытка Запада свергнуть законно избранного президента Лукашенко", согласны 60% респондентов в Донецкой области, 45% — в Запорожской и 43% — в Харьковской. Именно такой нарратив распространяется до сих пор Россией и относительно Майдана в Украине, отмечают аналитики.

В Одесской области 40% опрошенных считают, что протесты против Лукашенко инспирированы Западом, а 36% — что это "народное восстание против фальсификации выборов". В Херсонской области 44% считают протесты "восстанием", а 40% — "попыткой свержения Лукашенко". Только в двух регионах большинство считает протесты в Беларуси народным восстанием — в Днепропетровской (49%) и Луганской (40%) областях.

С российской пропагандистским тезисом о доминировании националистов в Украине согласно абсолютное большинство респондентов в Донецкой (65%) и Запорожской (51%) областях. В Николаевской, Одесской и в Херсонской областях относительное большинство уравновешено.

В Харьковской области 31% опрошенных оценивают зависимость украинской власти от националистов, 30% — от России. Четверть респондентов не согласны с обоими пропагандистскими тезисами. В Луганской области 35% респондентов считают, что украинская власть зависит от националистов, но здесь практически не было ответов о зависимости власти от России.

В этом же исследовании эксперты выяснили, на какие сферы жизни больше всего влияет пропаганда Кремля.

Напомним, в Украине в этом году заработал Центр противодействия дезинформации. Как он может помочь украинской власти в борьбе с российской пропагандой, "Комментарии" спросили у экспертов.


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Источник: https://dif.org.ua/article/otsinka-vrazlivosti-ta-stiykosti-meshkantsiv-pivdennikh-ta-skhidnikh-oblastey-ukraini-do-narativiv-rosiyskoi-propagandi
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Обусуждения

Сташинский

сегодня, 12:31

Украинцы потихоньку прозревают. Пройдет немного времени и "замайданщиков" будут гнать сцаными тряпками.

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