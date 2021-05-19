Как российская пропаганда повлияла на украинцев: исследование

Наиболее уязвимыми для российской пропаганды являются сферы культуры, особенно массовой культуры, и исторической памяти. Об этом говорится в материале аналитика Фонда "Демократические инициативы", соавтора отчета, подготовленного "Детектор медиа", Петра Бурковского.



Российская пропаганда. Фото: 5.ua

Исследования проводились в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Запрет российских артистов и российских фильмов негативно воспринимают во всех регионах юга и востока Украины. В частности, 52% опрошенных в Херсонской области и 92% респондентов в Донецкой считают такой запрет нарушением их прав.

Тезис о том, что "политика декоммунизации направлена на переписывание истории и отрицание достижений и подвигов во времена СССР" меньше всего поддерживают в Одесской области — 39%, сильнее всего — в Луганской — 59%.

Только запретами украинская власть не изменит ситуацию в воздействии российской пропаганды, считают аналитики. Это длительный процесс, требующий качественного контента.

"Если запрет будет активным, люди уже будут реагировать не столько на запрет "русского", сколько на навязчивую политику со стороны украинского государства, снова и снова воспроизводить установки на неприятие всего украинского", — говорится в исследовании.

Мнение о том, что правительство Украины вытесняет русский язык из большинства сфер жизни, в Донецкой области поддерживают 65% опрошенных. В Одесской — 42% согласны с этим, не согласны — 46%.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях большинство опрошенных не считали, что русский язык притесняют. В Днепропетровской и Луганской областях украинцы не имели большинства, а доля неопределенных и несогласных была достаточно высокой — 26% и 35% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал Центр противодействия дезинформации. Способна ли эта структура помочь в борьбе с российской пропагандой, "Комментарии" поинтересовались у экспертов.

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