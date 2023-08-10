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Отмечают ли украинцы день рождения во время войны: результаты опроса

Социологическое исследование указало, сколько украинцев празднует день рождения во время войны и как именно его проводит.

сегодня, 14:57
Автор:
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Slava Kot
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Меньше 20% украинцев полноценно праздновали свои дни рождения в Украине после российского полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического исследования компании Active Group, осуществленная с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Отмечают ли украинцы день рождения во время войны: результаты опроса

Празднуют ли украинцы день рождения во время войны

Опрос компанией Active Group осуществлялось 2 июля 2023 года. Респондентам был задан вопрос: "Праздновали ли вы свой День рождения после 24 февраля 2022 года?". Согласно результатам социсследования, 18,5% респондентов ответили, что праздновали. Еще 37,7% указали, что праздновали, но сугубо символично. А 39% опрошенных отметили, что с самого начала полномасштабного вторжения не праздновали свой день рождения.


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Отмечают ли украинцы день рождения во время войны: результаты опроса - фото 2

Компания Active Group также опросил граждан Украины, как именно проходило празднование дня рождения. Согласно результатам 70,2% украинцев праздновали свой день рождения в семейном кругу, еще 10,5 ответили, что провели его с друзьями. Такие варианты как на природе, в ресторане, в бомбоубежище, наедине и организовалось специальное мероприятие набрали 4% и меньше.

Отмечают ли украинцы день рождения во время войны: результаты опроса - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологическое исследование показало, как украинцы воспринимают действия Ольги Харлан, отказавшейся пожать руку российской фехтовальщице.

Также "Комментарии" писали о результатах социологической компании Active Group, которая провела исследования относительно того, как украинцы относятся к ограничению выезда мужчин за границу. Более 40% респондентов отметили, что запрет на выезд для мужчин вредит экономике Украины.



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Источник: https://activegroup.com.ua/2023/08/10/chi-svyatkuyut-v-ukraini-dni-narodzhennya-pid-chas-vijni/
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