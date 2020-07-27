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Открытое небо с Италией: в Украине появится 17 новых рейсов в европейское государство

Благодаря новому соглашению с Италией летать туда украинцы смогут по принципу открытого неба

сегодня, 14:42
Автор:

Елена Волкова
Открытое небо с Италией: в Украине появится 17 новых рейсов в европейское государство

Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках с Италией и теперь полеты будут совершаться по принципу “открытого неба”. Об этом сообщает портал avianews.com со ссылкой на лоукостер Wizz Air, который анонсировал 17 новых рейсов с Италией. 

В компании говорят, что соглашение полностью либерализовало рынок между двумя странами, после чего авиационные власти Италии и предоставили права на маршруты Wizz Air. Ранее по принципу открытого неба работала компания  Ernest Airlines, однако в январе 2020-го она приостановила полеты. В марте 2020 года Италия выдала права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоукосту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее количество до 17. Теперь же зеленый свет дали и Wizz Air, которая анонсировала еще 17 рейсов в Италию из Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что границу с Черногорией могут пересекать лишь жители стран "зеленого списка". Те, кто ранее попал в “желтый список”, могут въезжать на авто лишь при наличии отрицательного и обязательно свежего ПЦР-теста. Попасть в Черногорию без ограничений можно самолетом, а также на авто (но только если последние 15 дней украинские путешественники находились в странах "зеленого" или "желтого" списков). Кроме того, для всех украинских туристов предусмотрены новые правила.


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