Некоторых украинцев не пустят на отдых в Черногорию

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Елена Волкова
С сегодняшнего дня украинцы, которые планировали путешествовать по Черногории на авто, не могут въехать в эту страну на своем транспорте. Об этом говорится в решении правительства Черногории.
Сообщается, что границу с Черногорией могут пересекать лишь жители стран "зеленого списка". Те, кто ранее попал в “желтый список”, могут въезжать на авто лишь при наличии отрицательного и обязательно свежего ПЦР-теста. Попасть в Черногорию без ограничений можно самолетом, а также на авто (но только если последние 15 дней украинские путешественники находились в странах "зеленого" или "желтого" списков).
Кроме того, для всех украинских туристов предусмотрены новые правила. Так, туроператор обязан обеспечить измерение температуры пассажира хотя бы раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру с жаром запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию. Кроме того, уже в Черногории туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории.
Ранее "Комментарии" сообщали, что пока многие европейские страны открывают границы для туристов со всего мира, Израиль, наоборот, решил продлить запрет на въезд в страну. Попасть туда, в частности и украинцы, не смогут, по меньшей мере, до 1 сентября
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