Открыть школу и сад дешевле, чем ресторан - Пипа

Правительство Украины приняло постановление о снижении аренды госимущества для школ и детских садов. Об этом сообщила народный депутат Украины Наталия Пипа на своей странице в Facebook.

Наталья Пипа - фото: Голос

Теперь арендная ставка для школ составит 3%, а для детских садов — 1%.

"Это очень хорошая новость! Ранее арендная ставка для помещения под ресторан была 7%, а для школы или детского сада — аж 10%", — говорит депутат.

Напомним, что Министерство образования и науки планирует создать "школу супергероев" — государственное учреждение, которое будет учить детей в больницах. В "школе супергероев" будут учиться дети, которые часто находятся на стационарном лечении. Так, малыши смогут получить образование и не пропускать занятий. Для учителей, которые будут работать в "школе супергероев", предусмотрены отдельные условия оплаты труда.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины хочет ввести новые школьные предметы для учащихся 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Так, в школах предлагают сделать обязательными два новых предмета: христианскую этику и библейскую историю. По этим предметам, как и по другим, будут сдавать экзамены, учащиеся будут получать оценки, которые в итоге пойдут в аттестат. Однако далеко не все родители положительно отреагировали на эту новость. В социальной сети идет активное обсуждение потенциальных нововведений. Основные вопросы о новых предметах смотрите здесь



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