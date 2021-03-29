В Украине создадут новый тип школ - как они будут действовать

Министерство образования и науки планирует создать "школу супергероев" — государственное учреждение, которое будет учить детей в больницах. Об этом сообщил Сергей Шкарлет во время брифинга.

Образование в Украине: МОН создаст школу супергероев - как она будет действовать. Фото: naked-science.ru

В "школе супергероев" будут учиться дети, которые часто находятся на стационарном лечении. Так малыши смогут получить образование и не пропускать занятия.

По словам министра, это большой и яркий проект. Однако пока подобные школы находятся в стадии разработки. Инициативу уже были переданы в Министерство финансов.

Министерство образования и науки разработало постановление, в котором освещены подробности, вопросы организации и предоставления образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении.

В постановлении отмечается, что для учителей, которые будут работать в "школе супергероев" предусмотрены отдельные условия оплаты труда.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины хочет ввести новые школьные предметы для учащихся 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Так, в школах предлагают сделать обязательными два новых предмета: христианскую этику и библейскую историю. С этим предметам, так же как и по другим, будут сдавать экзамены, учащиеся будут получать оценки, которые в итоге пойдут в аттестат. Однако далеко не все родители положительно отреагировали на эту новость. В социальной сети идет активное обсуждение потенциальных нововведений. Основные вопросы о новых предметах смотрите здесь.

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