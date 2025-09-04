Откроют ли границы для выезда мужчин после войны: у Зеленского сняли интригу

Уже сейчас нужно отчетливо для себя понимать, что несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем. Об этом в интервью "Новости.LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Но затем они еще продлятся какое-то время после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.

Фактически, заверил советник главы ОП, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.

При этом Михаил Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.

Теперь, как отметили в ГПСУ, действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время, исключения составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко раскритиковал решение властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Свою позицию он высказал в Facebook.



