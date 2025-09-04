Откроют ли границы для выезда мужчин после войны: у Зеленского сняли интригу

Рубрики
Кравцев Сергей
Уже сейчас нужно отчетливо для себя понимать, что несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем. Об этом в интервью "Новости.LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Но затем они еще продлятся какое-то время после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.
Фактически, заверил советник главы ОП, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.
При этом Михаил Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.
