logo

BTC/USD

110424

ETH/USD

4366.05

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Откроют ли границы для выезда мужчин после войны: у Зеленского сняли интригу
commentss НОВОСТИ Все новости

Откроют ли границы для выезда мужчин после войны: у Зеленского сняли интригу

Полная свобода выезда для мужчин сразу после войны не наступит

4 сентября 2025, 07:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уже сейчас нужно отчетливо для себя понимать, что несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем. Об этом в интервью "Новости.LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Откроют ли границы для выезда мужчин после войны: у Зеленского сняли интригу

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Но затем они еще продлятся какое-то время после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.

Фактически, заверил советник главы ОП, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.

При этом Михаил Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.

Теперь, как отметили в ГПСУ, действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время, исключения составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко раскритиковал решение властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Свою позицию он высказал в Facebook.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости