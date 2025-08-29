Выезд мужчин до 22 лет за границу: бывший министр обороны бьет тревогу

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко раскритиковал решение властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет. Свою позицию он высказал в Facebook.
Анатолий Гриценко (фото из открытых источников)
Он поставил под вопрос целесообразность принятых решений и подчеркнул, что они выглядят оторванными от нынешних реалий страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно с какой целью сделали разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Президент Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.Глава государства подчеркнул, что этот возраст прежде всего студенческий: молодые люди заканчивают школы и поступают в университеты. Именно поэтому важно создать условия, чтобы они продолжали обучение в украинских вузах, а не за границей.
Правительство Украины внесло изменения в правила пересечения государственной границы во время военного положения. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать за границу без дополнительных ограничений.
Кроме того, 27 августа Кабмин принял решение разрешить выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов, работающим на общественных началах.
Уже 28 августа Государственная пограничная служба сообщила о начале пропуска мужчин этой возрастной категории через границу.