Выезд мужчин до 22 лет за границу: бывший министр обороны бьет тревогу

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко раскритиковал решение властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет. Свою позицию он высказал в Facebook.

Анатолий Гриценко (фото из открытых источников)

"Свободный выезд за границу мужчин 18-22… Бесплатное питание 1–11 классов… Враг капитулировал? Экономический бум? Переполнена казна? Что дальше – двухчасовой рабочий день, пенсия после 35, уменьшение налогов втрое, бесплатные транспорт и медицина, нулевые тарифы ЖКХ? Даже фанаты-коммунисты так от земли не отрывались", – написал Гриценко.

Он поставил под вопрос целесообразность принятых решений и подчеркнул, что они выглядят оторванными от нынешних реалий страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно с какой целью сделали разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Президент Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.

Глава государства подчеркнул, что этот возраст прежде всего студенческий: молодые люди заканчивают школы и поступают в университеты. Именно поэтому важно создать условия, чтобы они продолжали обучение в украинских вузах, а не за границей.

"Этот подход позволяет сохранить образовательную траекторию молодежи в Украине и в то же время не влияет на нашу оборону", — пояснил Зеленский.

Правительство Украины внесло изменения в правила пересечения государственной границы во время военного положения. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать за границу без дополнительных ограничений.

Кроме того, 27 августа Кабмин принял решение разрешить выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов, работающим на общественных началах.

Уже 28 августа Государственная пограничная служба сообщила о начале пропуска мужчин этой возрастной категории через границу.



