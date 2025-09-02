Новые условия выезда за границу для некоторых украинцев: какие изменения утвердил Кабмин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.
Паспорт. Иллюстративное фото
Теперь, как отметили в ГПСУ, действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время, исключения составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.
В пограничной службе пояснили, что женщины, являющиеся депутатами местных советов, могут выезжать за границу без ограничений. При этом женщины-депутаты, работающие в органах местного самоуправления, которые имеют соответствующие должностные полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают заработную плату за счет местного бюджета – могут выехать за границу в следующих случаях:
- на основании соответствующих решений о служебных командировках,
- с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины,
– для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.
Также отмечается, что в случае кадровых изменений в дальнейшем информация должна быть обновлена не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о возвращении худших практик советского времени.