logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Новые условия выезда за границу для некоторых украинцев: какие изменения утвердил Кабмин
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые условия выезда за границу для некоторых украинцев: какие изменения утвердил Кабмин

Женщинам-депутатам упростили выезд за границу: условия

2 сентября 2025, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.

Новые условия выезда за границу для некоторых украинцев: какие изменения утвердил Кабмин

Паспорт. Иллюстративное фото

Теперь, как отметили в ГПСУ, действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время, исключения составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

В пограничной службе пояснили, что женщины, являющиеся депутатами местных советов, могут выезжать за границу без ограничений. При этом женщины-депутаты, работающие в органах местного самоуправления, которые имеют соответствующие должностные полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают заработную плату за счет местного бюджета – могут выехать за границу в следующих случаях:

- на основании соответствующих решений о служебных командировках,

- с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины,

– для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

"Отметим, что пропуск указанной категории лиц на выезд Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных способом и сроками, определенными Кабинетом Министров Украины. В частности, Правительство рекомендовало органам местного самоуправления в течение трех дней подать в Администрацию Государственной пограничной службы Украины обновленные списки соответствующих лиц с указанием их персональных данных и должностей", — пояснили в ГПСУ.

Также отмечается, что в случае кадровых изменений в дальнейшем информация должна быть обновлена не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

"Это изменение направлено на четкое нормирование процедуры пересечения границы, а также обеспечение надлежащего контроля за выездом отдельных категорий граждан Украины в условиях военного положения", — уточнили в Госпогранслужбе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о возвращении худших практик советского времени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48282-uryad-vnis-zmini-shodo-pravil-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-zhinkami-deputatami-miscevih-rad
Теги:

Новости

Все новости