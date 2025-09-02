Новые условия выезда за границу для некоторых украинцев: какие изменения утвердил Кабмин

В Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.

Паспорт. Иллюстративное фото

Теперь, как отметили в ГПСУ, действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время, исключения составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

В пограничной службе пояснили, что женщины, являющиеся депутатами местных советов, могут выезжать за границу без ограничений. При этом женщины-депутаты, работающие в органах местного самоуправления, которые имеют соответствующие должностные полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают заработную плату за счет местного бюджета – могут выехать за границу в следующих случаях:

- на основании соответствующих решений о служебных командировках,

- с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины,

– для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

"Отметим, что пропуск указанной категории лиц на выезд Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных способом и сроками, определенными Кабинетом Министров Украины. В частности, Правительство рекомендовало органам местного самоуправления в течение трех дней подать в Администрацию Государственной пограничной службы Украины обновленные списки соответствующих лиц с указанием их персональных данных и должностей", — пояснили в ГПСУ.

Также отмечается, что в случае кадровых изменений в дальнейшем информация должна быть обновлена не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

"Это изменение направлено на четкое нормирование процедуры пересечения границы, а также обеспечение надлежащего контроля за выездом отдельных категорий граждан Украины в условиях военного положения", — уточнили в Госпогранслужбе.

