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“Откол” части Украины и отголоски извинений Зеленского перед Кадыровым: каким был понедельник

Сегодня, 20 июля, произошла масштабная авария на железной дороге и обыски в "Укравтодоре" из-за задержания его бывшего руководителя Славомира Новака в Польше

сегодня, 18:30
Автор:

Елена Волкова
“Откол” части Украины и отголоски извинений Зеленского перед Кадыровым: каким был понедельник

Громкое дело. В Польше задержали бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, в связи с чем сегодня в офисы украинской компании нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Чтобы наказать потенциальных коррупционеров, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины и польское Центральное антикоррупционное бюро решили объединить усилия. Совместно правоохранители проверяют, причастны ли чиновники к преступной организации, которая отмывала деньги в сфере дорожного хозяйства. Обыски проводили одновременно в двух странах - Украине и Польше. В Украине силовики устроили несколько обысков в Киеве и Львове, в частности - в офисе "Укравтодора".

Дело Кремля? Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского “подтвердить” принесенные им около полутора лет назад извинения за то, что в одном из шоу студии “Квартал 95” показали юмористический ролик, имеющий к нему отношение. Также он призвал Зеленского сделать первый шаг для выстраивания якобы “добрососедских отношений между Москвой и Киевом”. Почему вдруг сейчас и как должен (и собственно должен ли) реагировать Офис президента Украины - на эти вопросы “Комментариям” ответили эксперты. 

ЧП с поездами. На Приднепровской железной дороге сегодня произошла авария с участием грузового поезда. В Днепропетровской области под Каменским на перегоне между станциями Верхнеднепровск и Воскобойня произошел сход трех вагонов грузового поезда. В результате груз выкатился на встречку как раз в тот момент, когда по колее шел другой грузовой состав. Электровоз сошел с рельсов, и на железной дороге на время закрыли движение. В связи с происшествием с опозданием пришли 12 пассажирских поездов. В их числе  -  “Бердянск - Киев”, который задержался на 5 часов. 

Угроза после выборов. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что чиновники и "феодалы" на местах готовятся "к отколу от Украины" в процессе местных выборов. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли на самом деле такая угроза и насколько опасными для нашей страны являются действия и заявления самого Саакашвили.


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