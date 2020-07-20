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На железной дороге - крупная авария: пассажирские поезда опаздывают до 6-ти часов

В связи с ЧП в Днепропетровской области в “Укрзализныце” предупреждают об опоздании пассажирских поездов

сегодня, 12:19
Автор:

Елена Волкова
На железной дороге - крупная авария: пассажирские поезда опаздывают до 6-ти часов

На Приднепровской железной дороге сегодня произошла авария с участием грузового поезда. Как пишет “ЦТС”, в Днепропетровской области под Каменским на перегоне между станциями Верхнеднепровск и Воскобойня произошел сход трех вагонов грузового поезда. В результате груз выкатился на встречку как раз в тот момент, когда по колее шел другой грузовой состав. В результате электровоз сошел с рельсов и на железной дороге на время закрыли движение. 

На данный момент движение поездов уже возобновили. Однако, по информации “Укрзализныци”, в связи с происшествием с опозданием придут 12 пассажирских поездов.  В их числе - “Ужгород - Запорожье”, который опаздывает на 2,5 часа, “Киев - Днепр” (226 минут), “Одесса - Днепр” (116 минут) и “Бердянск - Киев” (341 минута). 


Напомним, в Москве автобус снес остановку общественного транспорта, расположенную на перекрестке Ставропольской и Краснодонской улиц. В результате происшествия погибла женщина. Согласно официальной информации, женщина-водитель не справилась с управлением и влетела в остановку, где стояли люди. Женщина-пешеход скончалась мгновенно, еще троих увезла скорая. Согласно видеозаписи, некоторые пешеходы чудом успели отскочить от летящего автобуса.


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