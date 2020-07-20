kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.07.2020

BTC/USD

9163.54

ETH/USD

238.44

LTC/USD

42.46

НБУ 20.07.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия ВИДЕОФАКТ: в Москве автобус снес остановку с людьми, есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

ВИДЕОФАКТ: в Москве автобус снес остановку с людьми, есть жертвы

На перекрестке Ставропольской и Краснодонской улиц Москвы автобус влетел в остановку, в результате чего погибла женщина и еще трое пострадали

сегодня, 11:13 comments839
Автор:

Елена Волкова
ВИДЕОФАКТ: в Москве автобус снес остановку с людьми, есть жертвы

Вчера в Москве автобус снес остановку общественного транспорта, расположенную на перекрестке Ставропольской и Краснодонской улиц. В результате происшествия погибла женщина, - сообщает "Комсомольская правда".

Согласно официальной информации, женщина-водитель не справилась с управлением и влетела в остановку, где стояли люди. Женщина-пешеход скончалась мгновенно, еще троих увезла скорая. Согласно видеозаписи, некоторые пешеходы чудом успели отскочить от летящего автобуса. 

В департаменте транспорта сообщили, что водитель автобуса перед работой прошла все проверки и была трезвой. Сейчас продолжается расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Китае произошла невероятная история спасения двухлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа прямо в руки мужчине. ЧП произошло в провинциальном городке Поднебесной. Родители оставили 2-летнего ребенка одного, и тот вылез на окно и зацепился за кондиционер. Мальчика заметили соседи, которые быстро развернули ковры, чтобы словить ребенка и смягчить падение. Однако поймал его мужчина, который стал на стул и протянул руки. Малыш чудом приземлился прямо в руки местному жителю и не пострадал. Героя, который в результате инцидента  получил травму руки, уже отметила местная власть и благодарные за жизнь ребенка родители.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!