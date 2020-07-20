ВИДЕОФАКТ: в Москве автобус снес остановку с людьми, есть жертвы

Вчера в Москве автобус снес остановку общественного транспорта, расположенную на перекрестке Ставропольской и Краснодонской улиц. В результате происшествия погибла женщина, - сообщает "Комсомольская правда".

Согласно официальной информации, женщина-водитель не справилась с управлением и влетела в остановку, где стояли люди. Женщина-пешеход скончалась мгновенно, еще троих увезла скорая. Согласно видеозаписи, некоторые пешеходы чудом успели отскочить от летящего автобуса.

В департаменте транспорта сообщили, что водитель автобуса перед работой прошла все проверки и была трезвой. Сейчас продолжается расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Китае произошла невероятная история спасения двухлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа прямо в руки мужчине. ЧП произошло в провинциальном городке Поднебесной. Родители оставили 2-летнего ребенка одного, и тот вылез на окно и зацепился за кондиционер. Мальчика заметили соседи, которые быстро развернули ковры, чтобы словить ребенка и смягчить падение. Однако поймал его мужчина, который стал на стул и протянул руки. Малыш чудом приземлился прямо в руки местному жителю и не пострадал. Героя, который в результате инцидента получил травму руки, уже отметила местная власть и благодарные за жизнь ребенка родители.

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