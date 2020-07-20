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Китаец на лету словил младенца, который выпал с пятого этажа (видео)

В китайском городке двухлетний ребенок упал прямо в руки соседу

сегодня, 10:23
Автор:

Елена Волкова
Китаец на лету словил младенца, который выпал с пятого этажа (видео)

В Китае произошла невероятная история спасения двухлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа прямо в руки мужчине. Об этом сообщает “ТСН”. 

ЧП произошло в провинциальном городке Поднебесной. Родители оставили 2-летнего ребенка одного, и тот вылез на окно и зацепился за кондиционер. Мальчика заметили соседи, которые быстро развернули ковры, чтобы словить ребенка и смягчить падение. Однако поймал его мужчина, который стал на стул и протянул руки. Малыш чудом приземлился прямо в руки местному жителю и не пострадал. Героя, который в результате инцидента  получил травму руки, уже отметила местная власть и благодарные за жизнь ребенка родители.

Как ранее сообщали “Комментарии”, ученые обнаружили в Китае новый тип свиного гриппа G4. Он высокоинфекционен, может размножаться в клетках человека и имеет пандемический потенциал, - пишет The Guardian, ссылаясь на исследование научного журнала PNAS. Новый штамм - это мутация гриппа H1N1, который спровоцировал эпидемию в 2009 году. Его обнаружили после того, как взяли около тридцати тысяч мазков у свиней на китайских скотобойнях. К слову, иммунитет, который обретает человек, переболев сезонным гриппом, никак не защищает от нового штамма G4.


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