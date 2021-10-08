Отключенное видеонаблюдение в столице и смерть нардепа: эксперты рассказал, как это может быть связано

Внезапная смерть нардепа Антона Полякова, пришедшего в Раду от партии "Слуга народа", но исключенного из фракции после ряда голосований не по "линии партии", уже обрастает рядом слухов. Так, за 4 дня до смерти Поляков в прямом эфире заявил, что дал показания НАБУ по конвертам "слуг". Кроме того, в ночь его смерти в Киеве якобы отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Странно и то, как было найдено тело нардепа. Не много ли странных совпадений? Можно ли говорить о некой тенденции? В этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Антон Поляков Фото УНИАН

Сейчас политсилы начнут делать всё возможное, чтобы раскачивать ситуацию

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что о тенденции говорить нельзя, хоть недавно была странная смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова и покушение на первого помощника президента – Сергея Шефира. Но можно говорить о том, что ситуация накаляется.

"Отставка спикера ВР Дмитрия Разумкова задела немало заинтересантов в том, чтобы он оставался своем на месте, – считает эксперт. – Речь о т.н. олигархах, тех, кто держит политпартии, фракции и группы в парламенте. Тех, кто ставил на Разумкова как на спикера ВР. А Офис президента, сняв его, нарушил некое равновесие, политический консенсус. При том, что практически всё, что спускалось, с ОП, принималось. Турборежим. В итоге 85% законопроектов, принятых при Разумков как спикере, не соответствуют Конституции, законодательству Украины. И вчера, как мне кажется, была пройдена точка невозврата. И пошел отчет к выборам – не очередным, а досрочным. Чтобы восстановить политический консенсус, нужны или новая коалиция, или досрочные выборы. Чтобы это случилось, нужна раскачка обстановки".

Именно это, по мнению Олега Старикова, может спровоцировать смерть нардепа Антона Полякова. Более чем странно, когда 33-летний депутат, который вчера с горящими глазами выступал, у которого не было явных проблем с сердцем – умирает, как сейчас сообщают, от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Понятно, что будет еще расследование. И, если это всё же умышленное убийство – похоже на отравление.

"Но тяжело представить, что депутат, который может себе обеспечить высокое качество жизни, вышел, условно говоря, на остановке, купил водку в ларьке и отравился суррогатом. По всей видимости, он где-то с кем-то что-то обговаривал. Решали определенные вопросы. И тот человек, с которым он был, должен дать показания. Что употребляли, где…", — отметил эксперт.

Если речь всё же о преступлении, экономическая подоплека маловероятна, считает Олег Стариков. Скорее – политическая.

"И сейчас политсилы начнут делать всё возможное, чтобы раскачивать ситуацию. Прошла информация что была отключена система видеонаблюдения SmartCity. Полиция уверяет, что ее не отключали. Но если при этом не отследят по видео путь Полякова вплоть до его попадания в то такси, где его нашли, то определенные заинтересанты начнут качать обстановку. И доводить дело до досрочного переформатирования ВР. Или до формирования коалиции. Если руководство ОП этого не понимает, всё может привести к ухудшению социально-политической обстановки в стране. А если еще платежки будут космическими (хоть власть обещала сдержать тарифы) – жди социального взрыва", – прогнозирует Олег Стариков.

Это всё же не наши методы. У нас убивают по-другому. Могут расстрелять, взрывать. А травить, как того же Литвиненко, Скрипалей, Навального – не в стиле наших спецслужб

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук также считает, что сообщение о смерти Антона Полякова – более чем неожиданно. Но призывает дождаться результатов расследования.

"Уже пошла конспирология, что были отключены камеры, что он был в оппозиции к партии с которой пришел в Раду, что заявлял о зарплатах в конвертах, что ходил в НАБУ. Не исключаю, что такие конспирологические моменты имеют под собой определенную почву. Но свое слово должно сказать именно следствие", – уверен Никита Трачук.

Комментируя муссируемую версию о возможном отравлении, он отметил: "Это всё же не наши методы. У нас убивают по-другому. Могут расстрелять, взрывать. А травить, как того же Литвиненко, Скрипалей, Навального – не в стиле наших спецслужб или разборок между нашими ФПГ или политическими кругами. Если это сделали россияне – то зачем им травить оппозиционера Полякова? Так что мне кажется крайне слабой версия о намеренном отравлении выбивается из стиля наших разборок".

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