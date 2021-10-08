Таксист, подвозивший Полякова, рассказал о последних минутах депутата

Водитель такси, который подвозил нардепа Антона Полякова в тот злосчастный вечер рассказал о том, что произошло с мужчиной в его автомобиле. Со слов таксиста, Полякову в один момент стало очень плохо. Его тошнило, политик не мог держать себя в руках, у него даже начались судороги. Как информирует издание "Комментарии", слова таксиста передает Телеграмм-канал "Политика страны".

У Полякова были судороги / фото - УНИАН

В информационного агентства "УНИАН" также появилась информация от своего источника в полиции, что водитель такси, который вчера согласился подвезти нардепа не есть гражданином Украины. Сам он приехал работать таксистом в Киев из Азербайджана и есть гражданином этой страны. Проезжая по проспекте Соборности он увидел пошатывающегося на ногах мужчину, который поднимал руку и ловил автомобили. Как рассказывает таксист, Полякова плохо держался на ногах и видно было, что он в нетрезвом состоянии.

Кроме того, депутат от "Слуги народа" Галина Янченко поделилась ещё одной подробностью у себя в Facebook о последних минутах жизни Антона Полякова. Она написала, что у Полякова якобы были судороги. Полицейские увидели Полякова в автомобиле такси, когда потребовали водителя такси остановиться за нарушение ПДД. Патрульный экипаж подтвердил информация о том, что сначала мужчине в автомобиле сильно тошнило, а потом у него уже начались судороги. По приезду скорой помощи медикам не удалось спасти политика. Они констатировали смерть.

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