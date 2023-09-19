Отключения электроэнергии зимой может и не быть: в Укрэнерго сделали заявление

Сегодня много разговоров идет относительно того, что отключения электроэнергии этой зимой не избежать. На самом же деле все это лишь предположения и озвучивание рисков, к которым все в Украине должны быть готовы, если страна-террорист снова прибегнет к ударам по энергетическим объектам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все — и энергетики, и Силы обороны, и потребители", — заявил руководитель "Укрэнерго" на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес ассоциации (EBA).

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По его словам, магистральная сеть "Укрэнерго" уже готова передавать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время компания работает над увеличением резервных возможностей сети, достройкой инженерной защиты и отработкой разных сценариев реагирования на вероятные обстрелы энергетической инфраструктуры Россией.

Кудрицкий пояснил, что магистральные сети были одним из самых пострадавших звеньев энергосистемы после прошлогодней ракетно-дроновой кампании России. Но привлеченные "Укрэнерго" почти 1 млрд. долларов международной помощи дали возможность компании провести ремонты и заказать необходимое оборудование.

Несколько иная ситуация с пострадавшими электростанциями – руководитель "Укрэнерго" напомнил, что все крупные ТЭС и ГЭС были повреждены российским террором против гражданской инфраструктуры. Некоторые объекты генерации нуждаются в тяжелых и длительных ремонтах, но "Укрэнерго" надеется, что план Минэнерго по ремонтам на электростанциях будет выполнен до начала отопительного сезона.

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