Отель-призрак, который не могут достроить 20 лет: какая причина

На живописном побережье юго-восточной Испании, в самом сердце природного парка и прямо у моря, стоит недостроенный отель, два десятилетия портящий природные пейзажи. Отель создавался как элитное место отдыха, но так и не был достроен на последней стадии.



Недостроенный отель-призрак в Испании. Фото из открытых источников

Туристы, приезжающие на пляж Альгарробико в Андалусии, видят неприятное явление. Сразу за пляжем на крутом склоне стоит 21-этажный бетонный объект со строительными кранами. На нем шелушится штукатурка, а когда-то блестящий белый цвет стал желтым. Это гостиница, которая уже более 20 лет остается недостроенной.

История отеля-призрака в Альгарробико началась в 2003 году, когда местные власти дали разрешение на строительство роскошной гостиницы на 411 мест, которая должна была привлекать туристов со всего мира. Такое решение сразу начали критиковать экологи, ведь строительная площадка расположена на территории природного парка Кабо-де-Гата и находится слишком близко к береговой линии. Гринпис и другие экоактивисты начали масштабную кампанию протеста, чтобы остановить незаконное строительство.

Несмотря на то, что строительство гостиницы на пляже Альгарробико в 2005 году шло к завершению, экологи получили первый успех: суд постановил прекратить строительство. А в 2016 году Верховный суд Испании окончательно подтвердил, что строительство скандального гостиничного комплекса было незаконным. Судьи постановили, что территорию в природном парке Кабо-де-Гата не следует застраивать. Однако суд не выдал решения, что делать с гостиницей, а местные власти в Андалусии не отменяют решения о разрешении на строительство, которое позволило бы снести здание. Таким образом, отель-призрак уже более 20 лет стоит и продолжает разрушаться в природном заповеднике близ пляжа Альгарробико.

Экологи из Гринпис описывают строительство на своем сайте как "символ разрушения побережья" и как "один из самых больших скандалов в развитии городов".

"Несмотря на предвыборные обещания по немедленному сносу в марте 2008 года и обещания министров окружающей среды и президентов Андалусии, гостиница все еще стоит", — добавляет Гринпис.

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