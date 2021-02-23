От чего умирают украинцы: Госстат опубликовал новые данные

На протяжении 2020 года в Украине умерло более 600 тысяч человек. На сайте Государственной службы статистики Украины назвали самые основные причины смерти людей в прошлом году.

Болезни системы кровообращения стали главной причиной смерти в 2020 году среди украинцев - фото: из открытых источников

Так, в 2020 году было зафиксировано 616 835 смертей. По данным Госстата, 408 721 из них умерли от болезней системы кровообращения. Такой показатель делает эту причину смерти самой главной за прошлый год.

Вторая по количеству смертей – ишемическая болезнь сердца. Данное заболевание унесло жизни 284 997 человек. Стоит отметить, что проблема ИБС занимает одну из главных позиций среди самых важных медицинских проблем XXI века.

Третье место занимают цереброваскулярные болезни, то есть заболевания, вызывающие патологию сосудов головного мозга. Зачастую ЦВБ развивается у людей на фоне атеросклероза и гипертонии. По этой причине в 2020 году умерло 78 140 человек.

Четвертую позицию занимает новообразования. За прошлый год было зафиксировано 77 862 случаев смерти, связанных с этим. Из них в 77 161 случае у людей были злокачественные опухоли.

На пятом месте – внешние причины смерти. То есть, ДТП – 3967 случаев, утопление – 1468 смертей, несчастные случаи, связанные с огнем – 1133, отравления – 1570, отравление алкоголем – 2107 случаев, самоубийства – 6092 смертей, последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждения – 1330 случаев.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине для некоторых людей повысят пенсионный возраст. Стало известно, на кого это будет распространяться. Также сайт информировал о том, что Германия выделит 10 миллионов евро для семей на Востоке Украины.





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