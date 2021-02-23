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Германия выделит 10 миллионов евро для семей на Востоке Украины

Власти Германии с организацией UNICEF поможет украинцам на Востоке преодолеть последствия пандемии коронавируса

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Германии выделят десять миллионов евро украинским семьям, проживающим на Востоке, для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальной Фейсбук-странице UNICEF Ukraine.

Германия выделит 10 миллионов евро для семей на Востоке Украины

Проект Спильно: Германия предоставит украинским семьям 10 млн евро. Фото: on.od.ua

"ЮНИСЕФ расширяет проект #СПІЛЬНО, который два года реализовывался в 12 общинах Луганской и Донецкой областей. Благодаря поддержке правительства Германии через немецкий государственный банк развития KfW проект распространится на новые общины и направления", — говорится в сообщении.

Участники проекта будут работать над развитием социальных услуг, развивать инклюзивное образование, привлекать молодежь к общественной активности.

Согласно программе, проект охватит более 500 000 граждан на Востоке Украины. Поддержка от Германии будет способствовать социальной сплоченности и благосостоянию общин, участвующих в проектах. Кроме того, данный проект должен повысить устойчивость людей, которых коснулась эпидемия коронавируса.

Украинцам будут предоставляться все необходимые защитные средства, урегулируется и подачи воды. В школах и молодежных центрах планируют проводить информационно-просветительские мероприятия и мотивировать молодых людей серьезно относиться к коронавирусной инфекции и оберегать от нее других.

Напомним, что бывший министр внутренних дел Украины, работавший во время президентства Виктора Януковича, Виталий Захарченко сообщил, что хочет возглавить "ДНР" и "ЛНР" после их "объединения". Детали заявления читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.facebook.com/171923206205552/posts/3890695260994976/
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