В Украине повысится пенсионный возраст: кого это коснется

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Кириєнко Анна
В Украине с первого апреля повысится пенсионный возраст для некоторых граждан. Об этом сообщает издание Главком.
Пенсии в Украине: для кого повысится пенсионный возраст. Фото: dialog.ua
На пенсию будут выходить позже женщины, родившиеся с 1961-го года. Поэтому с середины весны женщины будут получать пенсию в 60 лет, как и мужчины.
Право на получение выплат от государства в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года.
Данные изменения связаны с законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Соответствующий документ был принят еще в 2011 году. Повышение пенсионного возраста проходило постепенно. В апреле будет последний этап.
Кроме того, постепенно повышается и страховой стаж, который необходимо иметь для получения пенсии. Это связано с реформой 2017 года. Требования к стажу повышаются каждый год до 2028, пока он не достигнет 35 лет.
Напомним, что власти приняли решение об индексации пенсий в Украине на 11% со следующего месяца — марта. Показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера, установлен на уровне 11%. По данным Кабмина, это соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год, а также 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за последние три календарных года. Подробнее об индексации пенсий можно прочитать в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что украинцы, работающие в других странах, могут получать пенсию на родине. При этом учитывается стаж и сумма зарплаты, которую работники получали за рубежом. Какие условия нужно соблюдать, чтобы получить пенсию, читайте в нашем материале.
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люда
сегодня, 11:41
а мне 59 лет и как жить ви поднимаите и возраст и стаж я не работаю субсидии нет 7 лет проработала в москве на кухне не официально здоровья нет и таких как я тисячи ви о нас подумали а работу в таком возрасте очень тяжело найти получается что я не в том году родилась до пенсии видно не дожеву что за дибильние закони кто их принимает позорище и клоунада