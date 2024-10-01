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Освобожденный из плена боец «Азова» сделал предложение возлюбленной

Парень был в плену более двух лет

1 октября 2024, 13:28
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Недилько Ксения

Освобожденный из российского плена защитник Мариуполя, боец "Азова" Илья сделал предложение любимой девушке Маргарите. Трогательные фото невеста опубликовала на своей странице в Instagram.

Освобожденный из плена боец «Азова» сделал предложение возлюбленной

Илья и Маргарита. Фото: manzhos_ri/Instagram

"Не ожидала, что это будет так быстро. Думала, что ему еще нужно время для столь важного шага. Тем не менее, я ошибалась", — отметила девушка.

По данным Мариупольского городского совета, Илья во время блокады Мариуполя защищал город, находился на меткомбинате "Азовсталь". После чего попал в российский плен, где провел более двух лет. 14 сентября состоялся обмен пленными, в рамках которого удалось освободить из неволи 23 военных "Азова". Среди них был и Илья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

13 и 14 сентября вернулись бойцы "Азова" из плена.

"Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин. Об этом сообщили в Патронатной службе "Азова", сообщает портал "Комментарии".

С мая 2023 и июля, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких больших обменов. Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

"Каждый и каждая, кто выдержал плен, получили очень тяжелый и травматический опыт. Поэтому Патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, прошедших через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление. Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего самого родного человека, это самый счастливый момент с февраля 2022 года. Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену россии", — отметили в службе.



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