logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Острый демографический кризис: народный депутат предлагает революционные изменения
commentss НОВОСТИ Все новости

Острый демографический кризис: народный депутат предлагает революционные изменения

Множественное гражданство может стать ответом на демографические вызовы Украины, утверждает Вятрович

сегодня, 15:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украина сталкивается с серьезным демографическим кризисом. Народный депутат Владимир Вятрович предлагает решение – внедрение множественного гражданства. Полагая, что такой шаг будет способствовать возвращению украинцев из-за границы. Об этом сообщил Вятрович во время брифинга в Медиацентре Украины.

Острый демографический кризис: народный депутат предлагает революционные изменения

Множественное гражданство в Украине - спасение или угроза

По словам Владимира Вятровича, множественное гражданство может сыграть ключевую роль в разрешении демографического кризиса, возникшего в Украине на фоне продолжающейся войны и массовой миграции граждан.

"Мы прекрасно понимаем, что ситуация сейчас в стране, спровоцированная полномасштабной войной, такова, что этот вопрос (по множественному гражданству – ред.) становится еще более актуальным. Украина, по сути, сползает в демографический кризис. Речь идет о погибших, о людях, выехавших из Украины. И возможны варианты решения демографического кризиса – множественное гражданство может быть одним из инструментов решения этого вопроса", – пояснил он.

Читайте на портале "Комментарии" - Украина занимает первое место по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию рейтинга Central Intelligence Agency.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что основной причиной преждевременной смертности среди украинцев остаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Около 64% летальных исходов в стране вызывают инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия и другие болезни сердца и сосудов. Кто остается самой уязвимой группой читайте здесь. 1 "Множественное гражданство или демографическая катастрофа: Вятрович предлагает радикальное решение"




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/mnozhinne-gromadyanstvo-mozhe-buti-odnim-z-instrumentiv-virishennya-demografichnoyi-krizi-volodimir-v-yatrovich/
Теги:

Новости

Все новости