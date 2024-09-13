Острый демографический кризис: народный депутат предлагает революционные изменения

Украина сталкивается с серьезным демографическим кризисом. Народный депутат Владимир Вятрович предлагает решение – внедрение множественного гражданства. Полагая, что такой шаг будет способствовать возвращению украинцев из-за границы. Об этом сообщил Вятрович во время брифинга в Медиацентре Украины.



Множественное гражданство в Украине - спасение или угроза

По словам Владимира Вятровича, множественное гражданство может сыграть ключевую роль в разрешении демографического кризиса, возникшего в Украине на фоне продолжающейся войны и массовой миграции граждан.

"Мы прекрасно понимаем, что ситуация сейчас в стране, спровоцированная полномасштабной войной, такова, что этот вопрос (по множественному гражданству – ред.) становится еще более актуальным. Украина, по сути, сползает в демографический кризис. Речь идет о погибших, о людях, выехавших из Украины. И возможны варианты решения демографического кризиса – множественное гражданство может быть одним из инструментов решения этого вопроса", – пояснил он.

Читайте на портале "Комментарии" - Украина занимает первое место по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию рейтинга Central Intelligence Agency.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что основной причиной преждевременной смертности среди украинцев остаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Около 64% летальных исходов в стране вызывают инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия и другие болезни сердца и сосудов. Кто остается самой уязвимой группой читайте здесь. 1 "Множественное гражданство или демографическая катастрофа: Вятрович предлагает радикальное решение"



