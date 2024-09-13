Острый демографический кризис: народный депутат предлагает революционные изменения

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Черновалова Кристина
Украина сталкивается с серьезным демографическим кризисом. Народный депутат Владимир Вятрович предлагает решение – внедрение множественного гражданства. Полагая, что такой шаг будет способствовать возвращению украинцев из-за границы. Об этом сообщил Вятрович во время брифинга в Медиацентре Украины.
Множественное гражданство в Украине - спасение или угроза
По словам Владимира Вятровича, множественное гражданство может сыграть ключевую роль в разрешении демографического кризиса, возникшего в Украине на фоне продолжающейся войны и массовой миграции граждан.
Читайте на портале "Комментарии" - Украина занимает первое место по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию рейтинга Central Intelligence Agency.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что основной причиной преждевременной смертности среди украинцев остаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Около 64% летальных исходов в стране вызывают инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия и другие болезни сердца и сосудов. Кто остается самой уязвимой группой читайте здесь. 1 "Множественное гражданство или демографическая катастрофа: Вятрович предлагает радикальное решение"
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