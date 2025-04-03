Остались самые верные: кто не приедет на ближайший «Рамштайн» для поддержки Украины

Глава Пентагона США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно порталу Defense News от собеседников в Европе и американского источника. Это есть неприятным сигналом для Киева, ведь именно США стояли у истоков создания "Рамштайна" и те или иные решения в поддержку Украины принимались с оглядкой на Вашингтон.

Контактная группа "Рамштайн". Фото из открытых источников

Стало известно, что Хегсет не присоединится к заседанию "Рамштайна" даже по видеосвязи.

Также не рассматривается вариант, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных чиновников или других представителей, которые обычно сопровождают министра и также принимают участие в важных обсуждениях и планированиях.

Как сказал Defense News американский чиновник, США все еще оценивают, как именно их представители будут участвовать в различных форматах в поддержку Украины, в частности связанных с военной помощью. Но конкретных решений пока что не принято. Но уже ясно, что США отстраняются от участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины.

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