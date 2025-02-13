Итоги Рамштайна без лидерства США для Украины: стоит ли надеяться на продолжение помощи

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 12 февраля, почти 50 стран обязались продолжать увеличивать поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции после заседания группы. Однако прозвучали неоднозначные заявления главы Пентагона, назвавшего вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными. Какие выводы можно сделать по итогам Рамштайна? Может ли Украина рассчитывать на усиление обороноспособности, даже учитывая неоднозначную позицию ключевого союзника – США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча в формате "Рамштайн"

В вопросе, получит ли Украина в принципе помощь – ставить точку рано

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок так прокомментировал ситуацию:

"После заседания "Рамштайна" можно сделать однозначное заключение – США НАТО не покидают, но платить за безопасность должны все, а не только Соединенные Штаты Америки, в том числе, что касается безопасности Украины".

Что касается того, рассчитывать Украине на достаточную помощь или нет, то Валерий Клочок говорит, что вопрос пока остается открытым. Потому что американцы передавать помощь бесплатно Украине не будут. Это уже более, чем очевидный факт. Европа же на сегодняшний день не готова выделить, например, необходимые для Украины 100 млрд долларов ежегодно для поддержания наших способностей.

"И для Европы это серьезный вызов. Потому европейцы думают, что с этим делать. Те пакеты военной помощи, которые сегодня они нам объявляют, действительно очень скудны, а заплатить, например, за американскую помощь, опять же, европейцы не готовы, несостоятельны, потому что избиратель их не поймет. Теперь все будет зависеть от того, где найти деньги. Их можно зайти в Украине. И, если будет запущена программа по ленд-лизу, то это будет для европейцев спасение. Потому что Украина будет за это платить еще очень долго, много лет вперед, но я так вижу, за счет использования редкоземельных материалов. Пока это соглашение не подписано. Она прорабатывается. И, как сказал Владимир Зеленский, окончательный ответ будет дан уже в Мюнхене вице-президенту США Джей Ди Венсу. Поэтому пока ставить точку рано в вопросе, получит ли Украина в принципе помощь, но если говорить о европейцах, то Европа не хочет нам помогать в достаточной степени, к сожалению", – подытожил эксперт.

Россияне не смогут сойти с рельсов, по которым они идут

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний обратил внимание на то, что говорил новый глава Пентагона Пит Гегсет на "Рамштайне".

"Если американцы хоть половину сделают из того, что уже объявили, то по дороге переломают груду костей России. Тогда России будет вообще не до Украины. Все эти начальные позиции, а это наиболее мягкие позиции, категорически не устраивают Путина", – отметил эксперт.

По его мнению, ключевая наша задача – наращивать производство оружия и продолжать систематически наносить удары по нефтеобъектам, газопроводам, промышленным предприятиям, чтобы максимально помочь американцам поломать не кучу костей, а хребет и шею России. Потому что американцы не смогут контролировать эти процессы.

"Наше оружие и удары по России делают нас главными менеджерами по переговорам и позволят навязывать свою волю. Рейган в 80-е годы тоже не планировал разваливать СССР, когда слегка навалился на СССР. А вышло не так, как они планировали. Сейчас наша задача, чтобы США навалились всей своей тушкой. И эти процессы уже идут. Что касается упражнений Трампа в разговорном жанре, так у американцев в запасе всегда есть куча пафосных речей за здравие и упокой. Когда бычка ведут на убой, его старательно гладят, а не пугают. Наша задача подталкивать их к действиям в правильном направлении и подставлять россиян, где только возможно, поскольку россияне не смогут сойти с рельсов, по которым они идут", – отметил Тарас Загородний.

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