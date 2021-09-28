«Ощадбанк» предупредил об отмене неактивных счетов и депозитов: осталось два дня

Государственный банк "Ощадбанк" п овидомив, что к 30 сентября 2021 клиентам необходимо посетить банк с целью актуализации идентификационных данных и осуществления верификации. Кроме того, нужно выяснить вопрос о получении средств по неподвижным текущих и вкладных (депозитных) счетах, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более. Об этом сообщили в пресс служба банка.

Ощадбанк, фото с открытых источников

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.



Если к 30 сентября 2021 клиентов не обратится к АО "Ощадбанк" с указанной выше целью, то:



— АО "Ощадбанк" изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады;

— АО "Ощадбанк" будет считать, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета;

— такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячной комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО "Ощадбанк".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в "ПриватБанка" предупредили о приостановлении работы : транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут. Банк проводил оптимизацию процессинга. Не работали Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, невозможно будет осуществить транзакции по картам и воспользоваться банкоматами.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинский о новой мошеннической схеме от их имени. Мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип Приватбанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500 $ ежемесячно?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.

Напомним, ПриватБанк загнал украинку в тупик : "Не могу распоряжаться своими средствами".

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