«Ощадбанк» предупредил об отмене неактивных счетов и депозитов: осталось два дня

BTC/USD
41432.83
ETH/USD
2865.27
LTC/USD
144.97
USD/UAH
26.73
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Государственный банк "Ощадбанк" п овидомив, что к 30 сентября 2021 клиентам необходимо посетить банк с целью актуализации идентификационных данных и осуществления верификации. Кроме того, нужно выяснить вопрос о получении средств по неподвижным текущих и вкладных (депозитных) счетах, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более. Об этом сообщили в пресс служба банка.
Ощадбанк, фото с открытых источников
При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Если к 30 сентября 2021 клиентов не обратится к АО "Ощадбанк" с указанной выше целью, то:
— АО "Ощадбанк" изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады;
— АО "Ощадбанк" будет считать, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета;
— такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячной комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО "Ощадбанк".
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в "ПриватБанка" предупредили о приостановлении работы : транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут. Банк проводил оптимизацию процессинга. Не работали Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, невозможно будет осуществить транзакции по картам и воспользоваться банкоматами.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинский о новой мошеннической схеме от их имени. Мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип Приватбанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500 $ ежемесячно?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.
Напомним, ПриватБанк загнал украинку в тупик : "Не могу распоряжаться своими средствами".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости