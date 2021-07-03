Организаторы "Мисс Украина" не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией: подробности

Организаторы конкурса "Мисс Украина" заявили о некоторых сложностях при отборе конкурсанток: они не могут отобраться для участия 25 девушек, имеющих идеальную репутацию. Такие жесткие условия отбора поставили американские партнеры. У девушек не должно быть имплантов, наколотых губ, наращенных волос и татуировок. Об этом рассказали в ТСН. Ранок.

Конкурс "Мисс Украина" - фото из открытых источников

Отмечается, что кастинг конкурса красоты проходит в Харькове. Среди желающих принять участие десятки девушек. По словам журналистов, отбор строгий, поскольку кроме внешних данных, девушки должны быть интеллектуально развитыми.

По словам директора конкурса Вероники Шипцовой, одной из главных проблем "Мисс Украина" является то, что многие девушки предоставляют эскорт-услуги. А подобный род деятельности категорически запрещен. Чтобы узнать это, организаторы проверяют социальные сети возможных участниц, а также задают немало вопросов, касающихся моральных ценностей. Если на конкурс "Мисс мира" пройдет девушка с "запятнанной репутаций" это дискредитирует всю Украину.

"Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", — подчеркнула директор.

Отмечается, что большинство девушек, приходящих на кастинг, не понимает о том, что после него будет много и другой работы. В частности, посещение культурных мероприятий, спортивный лагерь, благотворительность и другое.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Майами выбрали новую "Мисс Вселенная-2021", ею стала 26-летняя красотка Андреа Меза из Мексики. А вот 27-летняя Елизавета Ястремская, которая представляла Украину, не попала в ТОП-21 конкурса.









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