В Майами выбрали новую "Мисс Вселенная-2021", ею стала 26-летняя красотка Андреа Меза из Мексики. Об этом сообщили на странице международного конкурса в Instagram.

Мисс Вселенная-2021: как выглядит победительница (фото из открытых источников)

Известно, что в финал вышли три девушки: Джулия Гама из Бразилии, Яника Мачета из Перу и Андреа Меза из Мексики. Но заветную корону получила красотка из Мексики, ей ее передала прошлогодняя финалистка из ЮАР Зозибини Тунзи.

В пятерку конкурса также вошла представительница из Индии и Доминиканской Республики.

А вот 27-летняя Елизавета Ястремская, которая представляла Украину, не попала в ТОП-21 конкурса.

Что известно о новой "Мисс Вселенная-2021"? 26-летняя Андреа Меза ведет активный образ жизни, любит петь, танцевать, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта. За жизнью красотки в Instagram следит 853 тысяч фолловеров, она часто публикует фотографии в красивых образах, много путешествует и поддерживает свою фигуру в тонусе с помощью тренировок.

Также девушка занимается благотворительностью, активно защищает права женщин. Она сертифицированный визажист и модель, а у себя на родине является еще официальным послом туристического бренда. У Андреа – 40 двоюродных братьев и сестер.

Напомним, что украинка Елизавета Ястремская, которая представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", ранее показывала, в каком национальном костюме будет блистать на сцене международного конкурса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2021 года 27-летняя модель Анна Андрес, которая в 2014 году стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" впервые стала мамой. У девушки родился сын.

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