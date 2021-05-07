«Мисс Вселенная-2020»: в каком платье будет украинка (ФОТО)

27-летняя Елизавета Ястремская, получившая в прошлом году титул "Мисс Украина" отправилась в Майами, где будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2020". На своей странице в Instagram она показала, в каком наряде будет блистать на сцене.

Елизавета Ястремская / фото: instagram.com/__lizaelza__/

Несмотря на то, что у девушки были проблемы с получением визы в США, ситуацию удалось решить и она опубликовала несколько фотографий с аэропорта, показав несколько чемоданов, с которыми отправилась на конкурс.

Известно, что подготовка к масштабному событию "Мисс Вселенная-2020" стартовала еще в четверг, 6 мая, а сам конкурс пройдет 16 мая. Принимать участие в нем будут девушки из 74 стран.

Елизавета Ястремская решила поделиться с подписчиками, как же выглядит ее национальный костюм для конкурса и опубликовала его фотографию в сети. Девушка отметила, что ее фантастическое "бумажное" платье изготавливали в течение месяца 7 мастериц и потратили на него 15 метров атласной ткани, разработав специальный раствор. Наряд украинки весит около 7 килограммов и называется "Душа-Вытынанка". Платье черно-белого цвета с глубоким декольте, металлической вставкой и крыльями на плечах.

"Мисс Украина-2020" отметила, что вытынанка - это разновидность украинского прикладного декоративного искусства. Это вырезание из бумаги удивительных узоров, образов, орнаментов, фигур и даже пейзажей и прочих сюжетов. Белый цвет ее наряда символизирует светлую и чистую душу, а зеркальный блеск отражает внутренний мир человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Украине отменили конкурс красоты "Мисс Украина", но имя победительницы все же назвали. Ею стала 27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская. Девушке передали титул без проведения конкурса.

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