«Мисс Вселенная-2020»: в каком платье будет украинка (ФОТО)

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
27-летняя
Елизавета Ястремская, получившая в прошлом году титул "Мисс Украина" отправилась
в Майами, где будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс
Вселенная-2020". На своей странице в Instagram она показала, в каком наряде будет
блистать на сцене.
Елизавета Ястремская / фото: instagram.com/__lizaelza__/
Несмотря
на то, что у девушки были проблемы с получением визы в США, ситуацию удалось
решить и она опубликовала несколько фотографий с аэропорта, показав несколько
чемоданов, с которыми отправилась на конкурс.
Известно,
что подготовка к масштабному событию "Мисс Вселенная-2020" стартовала еще в четверг,
6 мая, а сам конкурс пройдет 16 мая. Принимать участие в нем будут девушки из
74 стран.
Елизавета
Ястремская решила поделиться с подписчиками, как же выглядит ее национальный
костюм для конкурса и опубликовала его фотографию в сети. Девушка отметила, что
ее фантастическое "бумажное" платье изготавливали в течение месяца 7 мастериц и
потратили на него 15 метров атласной ткани, разработав специальный раствор.
Наряд украинки весит около 7 килограммов и называется
"Душа-Вытынанка". Платье черно-белого цвета с глубоким декольте, металлической
вставкой и крыльями на плечах.
"Мисс
Украина-2020" отметила, что вытынанка - это разновидность украинского
прикладного декоративного искусства. Это вырезание из бумаги удивительных
узоров, образов, орнаментов, фигур и даже пейзажей и прочих сюжетов. Белый цвет
ее наряда символизирует светлую и чистую душу, а зеркальный блеск отражает
внутренний мир человека.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году из-за карантинных ограничений,
связанных с пандемией коронавируса, в Украине отменили конкурс красоты
"Мисс Украина", но имя победительницы все же назвали. Ею стала
27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская. Девушке передали титул без
проведения конкурса.
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