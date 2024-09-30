Орбан решил действовать первым: премьер зовет Зеленского и Путина на переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Die Weltwoche.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами Генассамблеи ООН Виктор Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать "мирный" саммит между Зеленским и Путиным.

"Орбан организовал поддержку своих планов в общей сложности со стороны пятнадцати стран, "друзей мира". Сейчас обсуждается место проведения мирного саммита. Кроме Венгрии, Китая и Бразилии также примут участие Франция и Швейцария", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что руководство Евросоюза раздражают поездки Орбана за границу. Политик обвиняется в превышении служебных полномочий – он не может вести переговоры от имени ЕС.

В свою очередь сам венгерский премьер считает, что проводит исследования, а не переговоры.

"Орбан, похоже, полон решимости завершить свои мирные переговоры. Как он сказал (изданию – ред.), его цель – вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США", – указывает издание.

Авторы материала отмечают, поскольку Киев и Москва не делают какие-то конкретные шаги, чтобы начать переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом.

Читайте также на портале "Комментарии" — буквально на днях Китай объявил о создании платформы "Друзей мира", которая якобы направлена на содействие прекращения войны в Украине. Россия, скорее всего, будет использовать ее, чтобы попытаться показать Украину, как не желающей садиться за стол переговоров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



