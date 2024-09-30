Орбан решил действовать первым: премьер зовет Зеленского и Путина на переговоры

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Die Weltwoche.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
На прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами Генассамблеи ООН Виктор Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать "мирный" саммит между Зеленским и Путиным.
В статье отмечается, что руководство Евросоюза раздражают поездки Орбана за границу. Политик обвиняется в превышении служебных полномочий – он не может вести переговоры от имени ЕС.
В свою очередь сам венгерский премьер считает, что проводит исследования, а не переговоры.
Авторы материала отмечают, поскольку Киев и Москва не делают какие-то конкретные шаги, чтобы начать переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом.
Читайте также на портале "Комментарии" — буквально на днях Китай объявил о создании платформы "Друзей мира", которая якобы направлена на содействие прекращения войны в Украине. Россия, скорее всего, будет использовать ее, чтобы попытаться показать Украину, как не желающей садиться за стол переговоров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
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