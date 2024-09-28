В США рассказали, зачем Кремлю платформа «Друзья мира», которую инициировал Китай

Буквально на днях Китай объявил о создании платформы "Друзей мира", которая якобы направлена на содействие прекращения войны в Украине. Россия, скорее всего, будет использовать ее, чтобы попытаться показать Украину, как не желающей садиться за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Эксперты отметили, что 26 сентября глава МИД Китая Ван И объявил, что Китай, Бразилия, Пакистан и "другие страны-единомышленники на глобальном юге" вскоре создадут платформу "Друзей мира". Анонсированная площадка якобы направлена на содействие "инклюзивному диалогу" для поиска решения по прекращению войны в Украине.

При этом аналитики напомнили, что КНР регулярно продвигала свой так называемый мирный план, позволяя чиновникам путинского режима изображать готовность к добросовестным переговорам с Украиной. Это в свою очередь, происходило несмотря на постоянные заявления Кремля, условия которого были равносильны полной капитуляции Украины или прямо отвергали переговоры.

В ISW пришли к выводу, что Кремль, вероятно, будет продвигать новую платформу "Друзей мира" и использовать свою поддержку многочисленных альтернативных мирных усилий, чтобы ложно представить Украину, как не желающую вести переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.



