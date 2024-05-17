Орбан приплел к покушению на Фицо войну: что заявил

Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что человек, который совершил покушение на главу словацкого правительства Роберта Фицо, придерживается "левых" взглядов и есть "сторонником войны". Об этом одиозный политик рассказал слушателям радио Kossuth в традиционном пятничном эфире, его слова приводит венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Венгерский лидер уверен, что нападение на Роберта Фицо подтверждает, что насилие "стало частью повседневной жизни" в Европе.

"Мы рассчитывали на мирную Словакию. Наш северный сосед (речь идет о Словакии. – Ред.) после выборов стал на путь мира. Это нам очень помогло, и мы потеряли эту поддержку", – добавил Виктор Орбан.

Премьер заявил, что нападавший на его словацкого коллегу был "прогрессивистским, левым, про-военным человеком". Орбан добавил, что покушение якобы имело целью помешать процессам за мир в Словакии, и это "совпадает с определенным развитием событий в войне" в Украине.

Премьер Венгрии не объяснил, откуда у него такие данные, но пояснил, что под "развитием событий" имел в виду визит Александра Сороса и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, которые "хотят дать все большие суммы денег".

Еще раньше Виктор Орбан отметился громким заявлением о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится "на грани жизни и смерти".

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", – заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер заявил, что "молится за Фицо и переживает за Словакию", ведь даже, если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.



