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Орбан эмоционально высказался о состоянии Фицо

Орбан говорит, что Фицо находится “на грани жизни и смерти” после ранения

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится "на грани жизни и смерти". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя сказанное Орбаном в эфире венгерского государственного радио.

Орбан эмоционально высказался о состоянии Фицо

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", – заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер заявил, что "молится за Фицо и переживает за Словакию", ведь даже, если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца. 

"Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам бы очень пригодился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", – высказался Виктор Орбан.

Отметим, ранее венгерский премьер выразил грусть по поводу покушения на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, поскольку теперь ему самостоятельно "придется бороться за мир"

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба заявил, что медики закончили многочасовую операцию. Непосредственной угрозы жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Роберт Фицо ранен: премьер-министра Словакии подстрелили на улице.




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