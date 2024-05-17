Орбан эмоционально высказался о состоянии Фицо

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится "на грани жизни и смерти". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя сказанное Орбаном в эфире венгерского государственного радио.

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", – заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер заявил, что "молится за Фицо и переживает за Словакию", ведь даже, если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

"Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам бы очень пригодился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", – высказался Виктор Орбан.

Отметим, ранее венгерский премьер выразил грусть по поводу покушения на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, поскольку теперь ему самостоятельно "придется бороться за мир".

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